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Üsküdar Belediyesi'yle ilgili çarpıcı iddia: Borçları nedeniyle cami satıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 07:48 | Son Güncelleme

Üsküdar Belediyesi'yle ilgili çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. Belediye, mülkiyeti kendisine ait olan Güzeltepe Birlik Camii’ni, borçlarına karşılık 29 milyon 732 bin 950 TL bedel üzerinden Maliye Hazinesi’ne devretme kararı aldı. CHP karara itiraz etti.

Üsküdar Belediyesi'yle ilgili çarpıcı iddia: Borçları nedeniyle cami satıyor

Üsküdar Belediyesi Meclisi'nin ocak ayı oturumlarında cami satışı kararına imza atıldı. Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın iddiasına göre Meclis gündemine gelen teklifte Üsküdar Çengelköy'deki 4 bin 574.30 metrekare alanlı Güzeltepe Birlik Camii'nin ilçe belediyesinin ve sermayesi belediyeye ait Üsküdar Kent Hizmetleri A.Ş'nin vergi borçlarına mahsuben Maliye Hazinesi'ne devrinin düşünüldüğü belirtildi.

Teklifte, caminin Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edileceği, değerinin de toplam 29 milyon 732 bin 950 lira olduğu ifade edildi.

CHP REDDETTİ, AK PARTİ KABUL ETTİ

Teklif CHP'li meclis üyelerinin "ret" oyuna karşın AK Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

KÜÇÜKERDEN: ÜSKÜDAR'DA CAMİ SATMAYA DEVAM EDİYORLAR

Karara tepki gösteren CHP'li Meclis üyesi Nezih Küçükerden, "Üsküdar'da cami satmaya devam ediyorlar. Üsküdar Belediyesi borçlarına karşılık bir camiyi daha satarak geçmişten gelen geleneğini sürdürdü" diye konuştu.

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