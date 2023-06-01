Üsküdar Çekmeköy metrosu arıza giderildi mi, çalışıyor mu? 1 Haziran 2023 Üsküdar Çekmeköy metrosu ne zaman düzelecek? Metro İstanbul'dan açıklama

Üsküdar Çekmeköy metro hattında teknik arıza meydana geldi. 1 Haziran 2023 Pazartesi günü Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada arıza nedeniyle seferlerim Yamanevler-Çekmeköy istasyonları arasında yapıldığı belirtildi. Birçok kişi internette "Üsküdar Çekmeköy metrosu arıza giderildi mi, çalışıyor mu? " sorusuna yanıt arıyor. Peki, Çekmeköy metrosu ne zaman düzelecek?

ÜSKÜDAR ÇEKMEKÖY METRO ÇALIŞIYOR MU?

Üsküdar - Çekmeköy metro hattında teknik arıza yaşandığı ve bu yüzden seferlerin yapılamadığı bildirildi.

ÜSKÜDAR ÇEKMEKÖY METRO ARIZASI GİDERİLDİ Mİ?

Üsküdar - Çekmeköy metro hattı ile ilgili Metro İstanbul'dan açıklama yapıldı.

Konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere ye verildi:

"M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yamanevler-Çekmeköy istasyonları arasında yapılmaktadır. Sefer yapılamayan Üsküdar-Yamanevler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir."

ÜSKÜDAR ÇEKMEKÖY METROSU NE ZAMAN DÜZELECEK?

Şu an için Sefer yapılamayan Üsküdar-Yamanevler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet veriliyor. Konuya dair bir gelişme olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

Öte yandan Yamanevler istasyonundan çıkan bir vatandaş, yaptığı açıklamada “Anlamadım, ben de işe nasıl gideceğimi düşünüyorum. Altunizade’ye gidiyordum. Oradan metro ile Fikirtepe’ye gidecektim. Aşağıdaki beyefendiler sadece arıza olduğunu, çıkıp otobüse binmemizi söylediler. Otobüse ya da taksiye bineceğim bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

