Üsküdar Çekmeköy metrosu çalışıyor mu? Arıza giderildi mi? M5 Üsküdar Çekmeköy metro arızası düzeldi mi? 25 Temmuz 2022 Pazartesi

Üsküdar Çekmeköy metrosu çalışıyor mu, sorusunun yanıtı 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü yani haftanın ilk iş günü yaşanan sorunun ardından merak konusu oldu. Vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki Üsküdar Çekmeköy metrosundaki arıza giderildi mi? M5 Üsküdar Çekmeköy metro arızası düzeldi mi? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÜSKÜDAR ÇEKMEKÖY METROSU ÇALIŞIYOR MU? 25 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ

Üsküdar-Çekmeköy metrosunda teknik arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı aktarıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır."

İstanbul'da teknik arıza nedeniyle yapılamayan Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler yeniden başlatıldı.

ÜSKÜDAR ÇEKMEKÖY METROSUNDA ARIZA GİDERİLDİ Mİ?

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yeniden bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır."

