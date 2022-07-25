HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Üsküdar Çekmeköy metrosu çalışıyor mu? Arıza giderildi mi? M5 Üsküdar Çekmeköy metro arızası düzeldi mi? 25 Temmuz 2022 Pazartesi

Üsküdar Çekmeköy metrosu çalışıyor mu? Arıza giderildi mi? M5 Üsküdar Çekmeköy metro arızası düzeldi mi? 25 Temmuz 2022 Pazartesi

25.07.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar Çekmeköy metrosu çalışıyor mu? Bugün sabah saatlerinde konuya ilişkin açıklamada bulunuldu. Teknik arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı aktarıldı. Ulaşımda metroyu tercih eden çok sayıda vatandaş gidecekleri yere zamanında varmak için arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki Üsküdar Çekmeköy metrosundaki arıza giderildi mi? M5 Üsküdar Çekmeköy metro arızası düzeldi mi? 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü yapılan açıklamanın detayları ve ayrıntılar haberimizde...

Üsküdar Çekmeköy metrosu çalışıyor mu? Arıza giderildi mi? M5 Üsküdar Çekmeköy metro arızası düzeldi mi? 25 Temmuz 2022 Pazartesi

Üsküdar Çekmeköy metrosu çalışıyor mu, sorusunun yanıtı 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü yani haftanın ilk iş günü yaşanan sorunun ardından merak konusu oldu. Vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki Üsküdar Çekmeköy metrosundaki arıza giderildi mi? M5 Üsküdar Çekmeköy metro arızası düzeldi mi? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÜSKÜDAR ÇEKMEKÖY METROSU ÇALIŞIYOR MU? 25 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ

Üsküdar-Çekmeköy metrosunda teknik arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı aktarıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır."

İstanbul'da teknik arıza nedeniyle yapılamayan Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler yeniden başlatıldı.

ÜSKÜDAR ÇEKMEKÖY METROSUNDA ARIZA GİDERİLDİ Mİ?

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yeniden bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Skandal görüntüler! Türk İHA’ları böyle görüntüledi! Yunanistan…Skandal görüntüler! Türk İHA’ları böyle görüntüledi! Yunanistan…
Manisa ve Kütahya'da korkutan orman yangınıManisa ve Kütahya'da korkutan orman yangını
İki bakanlıktan ortak çalışma! Resmi Gazete'de yayımlandı: İki net asgari ücrete kadar teşvik verilecekİki bakanlıktan ortak çalışma! Resmi Gazete'de yayımlandı: İki net asgari ücrete kadar teşvik verilecek
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Çekmeköy Üsküdar üsküdar çekmeköy metro durakları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otomobil sahipleri bu haberi bekliyordu!

Otomobil sahipleri bu haberi bekliyordu!

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor!

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor!

'Kılıçdaroğlu, adaylığını fiilen ilan etti'

'Kılıçdaroğlu, adaylığını fiilen ilan etti'

'İzinsiz doğa yürüyüşü' alarmı! 9 saat sonra...

'İzinsiz doğa yürüyüşü' alarmı! 9 saat sonra...

Emekliye güzel haber! 28'inde hesaplarda olacak

Emekliye güzel haber! 28'inde hesaplarda olacak

Çöp evde bulunan çocukla ilgili yeni gelişme!

Çöp evde bulunan çocukla ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

Cinsel organından çıkınca karısının ihanetini öğrendi

Cinsel organından çıkınca karısının ihanetini öğrendi

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Sözleri olay yarattı! “Halkın içinde twerk yaptığım için...”

Sözleri olay yarattı! “Halkın içinde twerk yaptığım için...”

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.