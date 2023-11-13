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  4. Üsküdar'da cadde ortasında şoke eden anlar! İki sürücü aracından inip birbirine saldırdı

Üsküdar'da cadde ortasında şoke eden anlar! İki sürücü aracından inip birbirine saldırdı

13.11.2023 12:24 | Son Güncelleme:
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Üsküdar'da taksi şoförü ile bir araç sürücüsü arasında yol verme tartışması nedeniyle kavga çıktı. Aracından inen taksi şoförü, önündeki aracın sürücüsünü yumuklarla saldırdı. Sürücüleri çevredeki vatandaşlar ayırırken kavga anları kameraya yansıdı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Üsküdar Libadiye Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyir halinde olan ve kimliği henüz belirlenemeyen ticari taksi şoförü ile bir araç sürücüsü yol verme tartışması yüzünden kavga etmeye başladı. Taksi şoförü aracından inerek başka bir araç sürücüsüne yumruklarla saldırmaya başladı. Sürücülerin yumruk yumruğa kavga ettiğini gören vatandaşlar hemen olaya müdahale etti.

Vatandaşların çabalarıyla sürücüler kavgaya son verdi. Tehditler savuran taksi sürücü daha sonra diğer sürücünün aracına tekme attı. Kavga anı kameraya yansıdı.

(İHA)

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kavga
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