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  4. Üsküdar’da denize düşen kadın hala aranıyor! İntihar mı, kaza mı?

Üsküdar’da denize düşen kadın hala aranıyor! İntihar mı, kaza mı?

05.08.2024 09:34
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Üsküdar'da 26 yaşındaki Gurbet K. isimli bir kadının denize düştü. Gözden kaybolan kadını arama çalışmaları yaklaşık 10 saattir devam ediyor.

Üsküdar’da denize düşen kadın hala aranıyor! İntihar mı, kaza mı?

İstanbul Üsküdar sahilinde dün akşam saat 22.30 civarında meydana gelen olayda, Gurbet K. İsimli kadın bilinmeyen bir nedenden dolayı denize düştüğü ve gözden kaybolduğu iddia edildi.

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Görgü tanıklarının olayı ihbar etmesi üzerine olay yerine sahil güvenlik, deniz polisi, itfaiye sualtı arama kurtarma ekipleri intikal etti. Yaklaşık 10 saattir bulunamayan Gurbet K. İsimli kadını arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde de devam etti.

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''ARKASINDAN BİR KADIN DAHA ATLADI AMA YETİŞEMEDİ''

Görgü tanığı Yunus Emre Çiftçi, "Akşam işten dönüşte genç bir kadın denize atladı. Aramalar hala devam ediyor. Bir anda atladı. Bizde yetişemedik. Kadın atladı, arkasından bir kadın daha atladı ama yetişemedi. Sonra ekipler geldi" dedi. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Üsküdar deniz
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