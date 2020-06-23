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Üsküdar'da güpegündüz hırsızlık! Çocuğuna yemek yediren annenin telefonunu böyle çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2020 10:37 | Son Güncelleme

Üsküdar’da bir restoran önünde bekleyen şahıs, eşi ve çocuğuyla yemek yiyen bir kadının cep telefonunu güpegündüz akılalmaz bir yöntemle çalarak kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz hafta Üsküdar’da bulunan bir restoranda öğlen saatlerinde meydana geldi.

TELEFONU ÇALDIĞI ANLAR KAMERADA

Restoran önünde elinde eldiven ve ağzında maske takılı olan bir şahıs arkası dönük bir şekilde restoranın önünde bekledi. Restoranın önünde bulunan masada kocası ve çocuğuyla yemek yiyen bayan şahsın telefonunu gözüne kestiren şahıs annenin çocuğuna yemek yedirmesini fırsat bilerek, annenin oturduğu bölüme geri geri yürüyerek yaklaşan şahıs el çabukluğuyla annenin telefonunu alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

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