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Üsküdar'da vatandaşlar buldu! 400 metrelik tarikat tüneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 10:27 | Son Güncelleme

İstanbul Üsküdar'da panik yaratan olay! Evlerinin altından bir tünel geçtiğini tesadüfen fark eden mahalleli hemen ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler 400 metre uzunluğunda bir tünel tespit etti. Tünelin ucunun ise bir tarikat yurduna çıktığı belirlendi.

Üsküdar'da vatandaşlar buldu! 400 metrelik tarikat tüneli

Üsküdar’a bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde önceki sabah işe gitmek için evinden çıkan bir vatandaşın aracının arka tekeri bir göçüğe saplandı. Komşularının yardımıyla aracını kurtaran vatandaş, bir anda ortaya çıkan göçüğün sebebini araştırmaya başladı.

EVLERİN ALTINDAN GEÇİYOR

Sözcü Gazetesi'nden Tugay Saday'ın haberine göre; göçüğü evlerinin altından geçen bir tünele ait olduğunu tespit eden vatandaş durumu hemen polis ekiplerine haber verdi.

400 METRE UZUNLUĞUNDA TÜNEL

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve belediye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda vatandaşları tedirgin eden tünelin, yaklaşık 400 metre uzunluğunda olduğu belirlendi. Tünelin yakın zamanda yapımına başlanan Süleymancılar tarikatına ait Çengelköy Sultan Murat Kur’an Kursu Talebe Yurdu'na ait olduğu tespit edildi.

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YURT YETKİLİLERİ VE MÜTEAHHİTTEN AÇIKLAMA

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yurt yetkililerine ve yurdun yapımını üstlenen müteahhitte ulaştı. 4 ay önce gizlice yapımına başlanan 400 metrelik tünel için tarikat mensupları “Atık su gideri için yaptık” savunması yaptı. Tünelin kaçak ve usulsüz bir şekilde ana kanalizasyon hattına bağlandığı öğrenildi. Ancak inşaat halindeki yurda neden ‘gizli atık su giderine’ ihtiyaç duyulduğu ise aydınlatılamadı.

TÜNEL KAPATILDI

Yurt yetkilileri, mahalleliyi tedirgin eden 400 metrelik tünelin usulsüz yapıldığını itiraf ettiler. Belediye ekipleri de iş makineleriyle tüneli kapattı.

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“EVİMİ SU BASIYORDU”

Kaçak döşenen boru hattı sebebiyle evini sık sık su bastığını belirten Sezgin Çakmak isimli mahalle sakini “Yaptıkları yurda kaçak bir şekilde atık su gideri döşemişler. Evlerin altından geçen borular yüzünden evimi su basıyor. Borular kapandı ama ağızları hâlâ açık duruyor. Evlerin altı boş olduğu için göçmeler yaşanıyor” dedi.

“BİZİ BİLGİLENDİRMEDİLER”

Tünel kazılırken kendilerinin bilgilendirilmediğini söyleyen Çakmak, “Bazen matkap sesleri duyuyorduk. Seslerin inşaattan geldiğini düşünerek üzerinde durmadık. Araç geçerken oluşan çukurla ortaya çıktı. Yurt yetkilileri tüneli kapatacaklarını söylediler. Bizde kapatılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Belediyenin yurt yetkilileri hakkında şikayette bulunduğu, polisin de olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

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Üsküdar Tarikat istanbul tarikat yurdu tünel

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
zaten ne gelirse sahte hacıdan hocadan geliyor tarikatmış hep yobaz dolu
haberi yapan sözcü
Biz de inandık. Bu tünel işini teröristler yapmıyor muydu ? Dikkat edin bu tarikatçılar İstanbulu havaya uçurmasınlar.
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