Üsküdar'da vatandaşlar buldu! 400 metrelik tarikat tüneli

Üsküdar’a bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde önceki sabah işe gitmek için evinden çıkan bir vatandaşın aracının arka tekeri bir göçüğe saplandı. Komşularının yardımıyla aracını kurtaran vatandaş, bir anda ortaya çıkan göçüğün sebebini araştırmaya başladı.

EVLERİN ALTINDAN GEÇİYOR

Sözcü Gazetesi'nden Tugay Saday'ın haberine göre; göçüğü evlerinin altından geçen bir tünele ait olduğunu tespit eden vatandaş durumu hemen polis ekiplerine haber verdi.

400 METRE UZUNLUĞUNDA TÜNEL

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve belediye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda vatandaşları tedirgin eden tünelin, yaklaşık 400 metre uzunluğunda olduğu belirlendi. Tünelin yakın zamanda yapımına başlanan Süleymancılar tarikatına ait Çengelköy Sultan Murat Kur’an Kursu Talebe Yurdu'na ait olduğu tespit edildi.

YURT YETKİLİLERİ VE MÜTEAHHİTTEN AÇIKLAMA

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yurt yetkililerine ve yurdun yapımını üstlenen müteahhitte ulaştı. 4 ay önce gizlice yapımına başlanan 400 metrelik tünel için tarikat mensupları “Atık su gideri için yaptık” savunması yaptı. Tünelin kaçak ve usulsüz bir şekilde ana kanalizasyon hattına bağlandığı öğrenildi. Ancak inşaat halindeki yurda neden ‘gizli atık su giderine’ ihtiyaç duyulduğu ise aydınlatılamadı.