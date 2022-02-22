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  4. Üsküdar'daki ilginç binayı gören telefona sarılıyor! Kapısı var, çıkışı yok

Üsküdar'daki ilginç binayı gören telefona sarılıyor! Kapısı var, çıkışı yok

22.02.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar'da bulunan ilginç bina, çevre sakinleri dahil herkesin ilgisini çekiyor. Binadaki dairenin arka cephesinde yer alan kapının çıkışı olmaması görenleri şaşkına çeviriyor. Kapının önünde balkon ya da merdiven bulunmadığını gören vatandaşlar ilginç görüntüyü cep telefonuyla kayda alıyor.

Üsküdar’da, yapımı yıllar önce tamamlanan 5 katlı bir binaya ait dairenin arka cephesinde bulunan kapı görenleri şaşkına çeviriyor.

Binanın birinci katında yer alan dairenin kapısı olmasına rağmen herhangi bir çıkışı bulunmuyor. Yerden yaklaşık 5 metre yükseklikte bulunan kapının çıkışında merdiven ya da balkon olmadığını görenler ise hayrete düşüyor. İlginç yapıyı gören vatandaşlardan bazıları ilginç olayı cep telefonu ile kayda alıyor.

"BİZ DE ANLAYAMADIK"

Çıkışı olmayan kapıya ilişkin konuşan çevre esnaflarından Ramazan Demir, “Biz Karadenizliyiz. Normalde bu tarz şeyler bizde olur. Gerçekten fıkra gibi. Binayı inşa edenlerin ne yapmak istediğini biz de anlayamadık. Ayrıca oldukça eski bir bina. Görenler zaten telefona sarılıyor. İnşallah o kapıyı açıp bir gün açıklama yapar. Herkes de anlar ne olduğunu” diye konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Üsküdar
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