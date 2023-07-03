HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Üsküdar'daki olaylı kafe yıkımında yeni gelişme! İBB İmar Şube Müdürü darp edilmişti, istenen ceza belli oldu

Üsküdar'daki olaylı kafe yıkımında yeni gelişme! İBB İmar Şube Müdürü darp edilmişti, istenen ceza belli oldu

03.07.2023 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Üsküdar sahilinde bir kafenin yıkımı sırasında ortalık karışmıştı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten be beraberindeki ekip darp edilmişti. Söz konusu olayla ilgili soruşturma tamamlanırken 6 kişiye 8 aydan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Üsküdar'daki olaylı kafe yıkımında yeni gelişme! İBB İmar Şube Müdürü darp edilmişti, istenen ceza belli oldu

Üsküdar'da yıkım işlemleri sırasında görevli zabıta memurlarını darp eden 6 sanık hakkında, 8 aydan 10 yıl 9 aya kadar değişen sürelerde hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 30 Mayıs'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesinde İmar Şube Müdürü olan müşteki Ramazan Gülten ve İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli'nin, yanlarında görevli zabıta çalışanları ile Mimar Sinan Mahallesi Harem sahilindeki bir iş yerinin yıkımı için bölgeye gittikleri anlatıldı.

FOTOĞRALARINI ÇEKERKEN ORTALIK KARIŞTI

İddianamede, müştekilerin iş yerinin fotoğraflarını çektikleri esnada sanıklar Mehmet T. ve Cemil Ç.'nin görevlilerin yanına geldikleri ve iki grup arasında tartışma çıktığı aktarıldı.

İBB İMAR ŞUBE MÜDÜRÜ DARP EDİLDİ

Tartışma sırasında başka iş yerlerinin çalışanlarının da tartışmaya dahil oldukları belirtilen iddianamede, tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine sanık Abdullah Ş.'nin müşteki Ramazan Gülten'i yumruk atarak yaraladığı kaydedildi.

5

İddianamede, diğer sanıkların da direndikleri müştekilere tokat, tekme ve yumruk attıkları belirtildi.

2 YILDAN 10 YIL 9 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

İddianamede bu kapsamda, sanık Abdullah Ş.'nin "kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamak" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 2 yıl 11 aydan 10 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Diğer sanıklar Cemil Ç., Batuhan E., Fethi A., Garip Ö. ve Hükmü T. hakkında ise "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan ayrı ayrı 8 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianame, gönderildiği mahkemece kabul edildi. Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Ceketini çıkardı, şapkasını taktı: CHP Genel Merkezi'ne yürüyüşü başladı! Ceketini çıkardı, şapkasını taktı: CHP Genel Merkezi'ne yürüyüşü başladı!
EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar! EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

(AA-İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aldatıldığından şüphelendi, sokağı kan gölüne çevirdiAldatıldığından şüphelendi, sokağı kan gölüne çevirdi
Gaziye büyük ayıp! Aldığı kurbanlık...Gaziye büyük ayıp! Aldığı kurbanlık...
3 aylık değişim yürek burktu! Türkiye o yapıyı konuşmuştu...3 aylık değişim yürek burktu! Türkiye o yapıyı konuşmuştu...
Anahtar Kelimeler:
darp ibb

En Çok Okunan Haberler

Emekli memur maaş zammı senaryosunda ‘7 bin TL’ detayı!

Emekli memur maaş zammı senaryosunda ‘7 bin TL’ detayı!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

İzmir'de makas terörü 5 kişiyi katletti! Özcan Özer'in son sözü bu olmuş

İzmir'de makas terörü 5 kişiyi katletti! Özcan Özer'in son sözü bu olmuş

Yer: Esenyurt! Tütsüleyip pencere önüne koydular, vatandaşlar isyan etti: 'İki gündür...'

Yer: Esenyurt! Tütsüleyip pencere önüne koydular, vatandaşlar isyan etti: 'İki gündür...'

İmamoğlu'ndan gündem yaratacak hamle: Adı belli oldu!

İmamoğlu'ndan gündem yaratacak hamle: Adı belli oldu!

Kamera görüntülerini izleyince şoke oldu! Lüks rezidanstaki komşusu...

Kamera görüntülerini izleyince şoke oldu! Lüks rezidanstaki komşusu...

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Fatih Portakal’ın ‘dış ses’ tepkisine Fulya Öztürk sessiz kalamadı

Fatih Portakal’ın ‘dış ses’ tepkisine Fulya Öztürk sessiz kalamadı

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

2000 yıllık esere aşkını ilan edecekti! İsimlerini yazarken yakalandı

2000 yıllık esere aşkını ilan edecekti! İsimlerini yazarken yakalandı

Servet ödeyip boyunu uzattı! Yeni hali olay oldu

Servet ödeyip boyunu uzattı! Yeni hali olay oldu

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.