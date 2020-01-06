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  4. Üsküdar’da denizden haç çıkarma töreni

Üsküdar’da denizden haç çıkarma töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 12:56 | Son Güncelleme

Üsküdar’da denizden haç çıkarma töreni

İSTANBUL (AA) - Hıristiyan inancına göre Hz. İsa’nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2020. yılı Üsküdar’da düzenlenen ayin ve denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı.

Kuzguncuk’taki Aya Yorgi Rum Kilisesi’nde Despot Kasianos’un yönettiği ayine katılanlar daha sonra dualar ederek Kuzguncuk İskelesi'ne kadar yürüdü.

Burada denize atılan haçı çıkarmak için suya atlayan iki kişiden İlia Uanis, haçı çıkarıp öperek Kasianos’a verdi.

Denize atlayan her iki kişiye de Despot Kasianos tarafından altın kolye hediye edildi.

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Aya Yorgi Kilisesi denizden haç çıkarma Despot Kasianos Kuzguncuk Üsküdar

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