Üsküdar'da otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli kamerada

İSTANBUL,(DHA)-ÜSKÜDAR'da otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı. Hırsızlık anlarına ilişkin görüntüler kameralara yansıdı.

Üsküdar Acıbadem, Caddesi üzerinde Otomobilden hırsızlık ihbarı alan Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler geçtiğimiz cumartesi günü saat 14.00 sıralarında cadde üzerinde bir şüphelinin farklı araçlardan hırsızlık girişiminde bulunduğunu fark etti. Ekipler, Sinan C. (43) isimli şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan Sinan C. 'nin üzerinden 1 çift siyah renkli eldivenle sinyal bozucu jammer ele geçirildi. Sinan C.'nin Üsküdar'da farklı tarihlerde meydana gelen 7 ayrı otomobilden hırsızlık yaptığı tespit edildi. Sinan C. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, Cezaevine gönderildi.

Öte yandan Sinan C.'nin otomobillerden eşya çalması güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin bagajını açan şüpheli bagajda bulunan aşyaları alıp, uzaklaşıyor. Bir başka görüntüde ise otomobile yaklaşan şüpheli açık camdan uzanarak arka koltukta bulunan çantayı alıp, kaçıyor.

(FOTOĞRAF)