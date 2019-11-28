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 ÜSKÜDAR'DA TARİHİ KALINTILAR BULUNUNCA DURAN ÇALIŞMALAR TEKRAR BAŞLADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 12:47 | Son Güncelleme

ÜSKÜDAR Hâkimiyeti Milliye Caddesi’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İSKİ ekipleri tarafından yapılan yağmur suyu ve atık su kanalı çalışmalarına yeniden başlandı.

İstanbul, (DHA) ÜSKÜDAR Hâkimiyeti Milliye Caddesi’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İSKİ ekipleri tarafından yapılan yağmur suyu ve atık su kanalı çalışmalarına yeniden başlandı. İSKİ görevlilerinin kazma kürekli çalışmaları sırasında tarihi kalıntılara hasar verildiği öne sürüldü.

Geçen yılın Kasım ayında İSKİ'nin çalışmaları sırasında bu alanda tarihi kalıntılar bulunmuş, kazının İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'nce el kazısı yöntemiyle sürdürülmesine karar verilmişti. Kış mevsiminin zorlukları nedeniyle de çalışmalar 1 Nisan 2019'a kadar ertelenmişti. Çalışmalara bu yıl yeniden başlandı. İSKİ görevlilerinin çalışmaları sırasında kalıntılarına zarar verildiği iddia edildi. Kazı sırasında çıkan molozlar arasında kalıntılar bulunduğu öne sürüldü.

Çevre esnafı ise çalışmaların uzun sürmesi nedeniyle mağdur olduklarını belirtti.

Çalışmanın hemen yanında iş yeri olan Şaban Ensaroğlu “3-4 aydır devam ediyor. Osmanlıdan kalma su kanalı çıkmış. Kazma küreklerle çalışıyorlar" diye konuştu. Başka bir vatandaş "Çalışmalarda kalıntılar bulunmuş ama uzun süredir kapanmıyor. Çalışmalar bir an önce biter inşallah" dedi.

GEÇEN YILKİ KAZI 1 NİSAN 2019'A ERTELENMİŞTİ

İSKİ, geçen yılın Kasım ayında Üsküdar Meydanı'nda yapılan ve asfaltın hemen altında tarihi kalıntıların çıktığı kazı çalışmalarının 1 Nisan 2019 tarihine kadar ertelendiğini duyuran açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Üsküdar Meydanı ve çevresinde yoğun yağışlar sonrası yaşanan olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla yapımına başlanan Çavuşdere ve Bülbüldere yağmur suyu tünelleri ile atık su hatları inşası devam etmektedir. Yağmur suyu tünel çalışmaları Hâkimiyet-i Milliye Caddesi'nde sürerken Osmanlı Dönemine ait kültür katmanı tespit edilmiş ve çalışmaların İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü arkeologları eşliğinde el kazısı yöntemiyle sürdürülmesine karar verilmişti. Geldiğimiz noktada çalışmaların uzun süreceği tespit edildiğinden kış mevsiminin zorlukları ve 30 Kasım 2018 tarihi itibari ile Altyapı Koordinasyon Merkezince alınan kazı yasağı kararı (bakım, onarım ve arıza dışındaki tüm altyapı çalışmalarını kapsamaktadır) dikkate alınarak söz konusu çalışmalar 1 Nisan 2019 tarihine kadar ertelenmiştir. Çalışmalar yeniden başlayana kadar vatandaşlarımızın günlük hayatlarının olumsuz etkilenmemesi için kazı alanının kapatılmasına karar verilmiştir. Alanın kapatılma çalışmaları İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'ne bağlı arkeologlar eşliğinde yürütülmekte olup, alanda bulunan kültür katmanı 'çatı arası keçe' yöntemi ile örtülmek suretiyle çalışmalar yeniden başlayana kadar korunmuş olacaktır"

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