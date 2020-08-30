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  4. Üsküdar'da tehlikeli düğün konvoyu oluşturan 4 sürücüye ceza yağdı

Üsküdar'da tehlikeli düğün konvoyu oluşturan 4 sürücüye ceza yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 20:37 | Son Güncelleme

Üsküdar Çamlıca Tüneli'nde düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye atan 4 sürücü sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Araç sürücülerine ceza yağdı.

Üsküdar'da tehlikeli düğün konvoyu oluşturan 4 sürücüye ceza yağdı

Üsküdar Çamlıca tünelinde düğün konvoyu görüntülerini inceleyen polis ekipleri sürücüleri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri tarafından konvoy yapan otomobil sürücüsü M.A., otomobil sürücüsü M.M., otomobil sürücüsü A.A.T., otomobil sürücüsü H. A. yakaladı.

12 BİN 600 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Trafiği tehlikeye sokan dört sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "Emniyet kemeri takmamak" ve "Trafik güvenliği ile ilgili yasaklara uymamak" maddelerinden her sürücüye ayrı ayrı 264 TL, toplamda bin 56 TL para cezası yazıldı. Umumi Hıfzıssıha Kanunu'nu nedeniyle de her bir sürücüye ayrı ayrı 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 12 bin 600 TL idari para cezası kesildi. (DHA)

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