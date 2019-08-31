Üsküdar'da zafer bayramı coşkusu

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-30 Ağustos Zaferi'nin 97. yıldönümü Üsküdar'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Binlerce İstanbullu saatler öncesinden kutlama alanına geldi.

Binlerce İstanbullu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nin düzenlediği 30 Ağustos kutlamalarına katılmak için saatler öncesinden Üsküdar Meydanı'na geldi. Kutlama programı kapsamında sahneye ilk Golden Horn Brass grubu çıktı. Ardından DJ performansı ve deniz üzerine kurulan platformda su, ışık, lazer ve pyro gösterisi yapıldı. Saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı hep bir ağızdan okundu. Gecenin sonralarına doğru sahne alan Candan Erçetin, unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Candan Erçetin sahnedeyken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve İstanbul CHP il Başkanı Canan Kaftancıoğlu sahneye çıktı. İmamoğlu kısa bir konuşma yaptıktan sonra; Candan Erçetin, eşi Dilek İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu'na çiçek verdi. Ekrem İmamoğlu konuşmasında, “Ne güzel değil mi İstanbul'da Bayram kutlamak. Buradan hem Üsküdar'daki coşkulu kalabalığa hem de beni izleyen Avcılar'daki coşkulu kalabalığa selam olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Milletçe İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 97.yıl dönümünü hep birlikte kutluyoruz. Bir bağımsızlık mücadelesi 30 Ağustos. Türkiye'mizin esaret altına alınmak istendiği bir dönemde 2 mavi gözün ışığında Anadolu'da dimdik ayakta duran milletçe verdiğimiz tam bağımsız Türkiye mücadelesi" dedi.

