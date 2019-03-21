HABER

Uskumru bolluğu fiyatlara yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 12:53 | Son Güncelleme

İğneada açıklarında balıkçılar tarafından bolca avlanan uskumru, balıkçı tezgahlarında kilogramı 15 liradan satılıyor

EDİRNE (AA) - Denizlerde avlanma sezonunun sonuna doğru bollaşan uskumru, fiyatıyla balıkçı tezgahlarını şenlendirdi.

Sezon boyunca kilogramı ortalama 25 liradan satılan uskumrunun fiyatı, bolluk nedeniyle 15 liraya kadar düştü.

Edirne Balık Pazarı balıkçılarından Feridun Bisteren, AA muhabirine, tezgahları hareketlendiren uskumrunun fiyatıyla hem satıcıyı hem de alıcıyı mutlu ettiğini söyledi.

Vatandaşların ucuzlayan uskumruya ilgi gösterdiğini belirten Bisteren, "Sezonun bitimine kısa bir süre kala uskumru bol çıkmaya başladı. Karadeniz uskumru tezgahlarımızı süslüyor. Güzel bir talep var. Uskumru çok lezzetli ve faydalı bir çeşit. Daha önceden kilosunu 25 liraya sattığımız uskumruyu 15 liraya satıyoruz. Hamsi sezonu kapandığı için vatandaşlarımız uskumruya ilgi gösteriyor. Bol bol taze balık yemeleri için vatandaşları pazara davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

- "Uskumru bereketi yaşanıyor"

Balıkçı Hamza Köksoy da uskumrunun kilogram fiyatının daha da düşmesini beklediklerini belirtti.

Tezgahlarda uskumru bereketi yaşandığını ifade eden Köksoy, "Tezgahların en lezzetli ve en ucuz balığı şu anda uskumru. Bolluk olunca fiyatı düştü. Ucuz olunca vatandaş talep gösteriyor. Satışlardan memnunuz." diye konuştu.

İnanılmaz anlar! Dev balina dalgıcı yuttu, geri tükürdü İnanılmaz anlar! Dev balina dalgıcı yuttu, geri tükürdü
Malatya’daki depremlerde 8 evde hasar meydana geldiMalatya’daki depremlerde 8 evde hasar meydana geldi
Erzincan’da fidan izdihamıErzincan’da fidan izdihamı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balık pazarı Bolluk Edirne ucuz fiyat uskumru

En Çok Okunan Haberler

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Cami katliamı sonrası Yeni Zelanda'dan flaş karar

Cami katliamı sonrası Yeni Zelanda'dan flaş karar

Beklenen karar açıklandı! Dolar sert düştü

Beklenen karar açıklandı! Dolar sert düştü

Venezuela muhalefeti trafiği kilitlemeye çalışacak

Venezuela muhalefeti trafiği kilitlemeye çalışacak

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Dün Denizli bugün Malatya! Art arda depremler

Dün Denizli bugün Malatya! Art arda depremler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Hudut kartalları' sınırda kuş uçurtmuyor

'Hudut kartalları' sınırda kuş uçurtmuyor

Konya Ovası'nda artan obruk sayısı korkutuyor

Konya Ovası'nda artan obruk sayısı korkutuyor

Diyarbakır'da hareketlilik! Toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Kocaeli'nde korkunç kaza!

Kocaeli'nde korkunç kaza!

Süleyman Soylu'dan Denizli'deki depremle ilgili açıklama! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Denizli'deki hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Bursa'da akraba aileler birbirine girdi! 6 yaralı, 16 gözaltı

Bursa'da akraba aileler birbirine girdi! 6 yaralı, 16 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.