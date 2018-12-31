Üsküp Büyükelçisi Kara'dan ailelere FETÖ uyarısı

İki ülkenin birçok ortak noktasının bulunduğuna işaret eden Kara, birçok kelimenin de aynı olduğunu belirtti. Kültürlerin de birbirine yakın olduğunu dile getiren Kara, "Kültürlerimiz ortak. Makedonya'ya gelen herhangi biri sanki burada Türkiye'de Anadolu'nun herhangi bir iline, ilçesine, köyüne gitmiş kadar kendini rahat ve huzurlu hisseder." dedi.

Türkiye-Makedonya arasındaki diplomasinin her zaman dostluk ve kardeşlik çerçevesinde olduğuna değinen Kara, Üsküp'te yaklaşık 600 yıl hakimiyet süren Osmanlı Devleti'nin bu topraklara medeniyet götürdüğünü ve gelişmesine katkı sağladığını anlattı.

Makedonya halkının Türk halkına bakış açısının da son derece olumlu olduğunu ifade eden Kara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ülkede çok sevindiğini ve özlemle beklendiğini kaydetti.

- "Türkiye'nin öksürüğü olsa, Balkanlar zatürre oluyor"

Kara, "Türkiye'nin bugün en ufak bir öksürüğü olsa, Balkanlar, Makedonya, Üsküp zatürre oluyor. Çünkü sırtlarını dayayabilecekleri en büyük ülke Türkiye Cumhuriyeti. Sayın Cumhurbaşkanımızı da öyle sahiplenmişler ki, down sendromlu çocuklar kucaklaşırken, 'Bana Tayyip amcayı getir.' diyor. Engelli bir çocuk vardı. Yürüyemiyor çocuk, geldi yanıma 'Beni Tayyip amcanın yanına götür.' dedi. Böyle bir sevgi seli var orada." ifadesini kullandı.

Üsküp'te bütün köylerde vatandaşlarla iç içe olduklarını, nerede başı ağrıyan bir vatandaş varsa ona ulaştıklarını aktaran Kara, bu kapsamda birçok ihtiyaç sahibine de yardımda bulunduklarını ifade etti.

- "Çocuğunuzun terörist olarak yetişmesini istemiyorsanız, Türkiye'nin okullarına kaydettirin"

15 Temmuz hain darbe girişimini Makedonya'da her fırsatta anlattığını, görüştüğü üst düzey kişilere, "Bugün bizde oldu. Bizim temennimiz şu, lütfen dikkatli olun. Sizde de yarın aynı şeyler olmasın." uyarısında bulunduklarını kaydeden Kara, "Nereye konuşlandıysa bu hain örgüt, maalesef o ülkeleri ele geçirmek noktasında gözlerini karartmış, sivil halkı dahi öldürebilecek yapıya sahiptir." değerlendirmesini yaptı.