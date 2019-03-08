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Üsküp'te KOMEK'in resmi açılışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 00:12 | Son Güncelleme

Üsküp'te KOMEK'in resmi açılışı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) iş birliğinde Konya Meslek Edindirme Kursları'nın (KOMEK) resmi açılışı yapıldı.

Başkent Üsküp'te gerçekleşen açılışa, TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden ve MATÜSİTEB Başkanı Hüsrev Emin katıldı.

Ayden, burada yaptığı açıklamada, KOMEK'in aynı zamanda Kosova ve Bosna Hersek'te de başlatıldığını belirterek, bu proje ile TİKA'nın Kuzey Makedonya'da ekonomik hayatın iyileştirilmesine katkı sağladığına işaret etti.

Ayden, "Bütün bu çalışmaların nihayetinde bizim aslında varmak istediğimiz nokta Makedonya'da özellikle kadınlarımızın ekonomik hayata katılmalarına katkı sağlamak. Bu el becerilerini geliştirerek, aynı zamanda da pazar payı olan piyasaya satışa sunulabilir hale getirerek, onların küçük bir girişimci olmalarını temin etmek sonraki aşamada değerlendirmemiz gereken önemli bir husustu." ifadesini kullandı.

Kursların Üsküp ve Gostivar'da yapıldığını aktaran Ayden, bu kapsamda Üsküp'te ney, kağıt ve ahşap boyama, nakış ve kağıt rölyef kursların verildiğini kaydetti.

MATÜSİTEB Başkanı Emin de kursların meslek edinme açısından önemine işaret ederek, gelecekte Eski Üsküp Çarşısı'nda el işlerini satmayı hedeflediklerini anlattı.

Emin, "Biz Makedonya'daki soydaşlar için iki nokta önemli; bir tanesi hem Türk sanatlarını ayakta tutmak, canlandırmaktır. İkincisi de meslek edindirme noktasında, özellikle ev kadınlarına gerçekten önemli bir katkı sağlamaktır." diye konuştu.

Üsküp'teki kurslara 70 kişi katılım gösterirken, Gostivar'daki kurslara 50 kişinin iştirak ettiği vurgulandı.

Kurslar mayıs ayına kadar devam edecek.

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KOMEK Kuzey Makedonya tika Üsküp

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