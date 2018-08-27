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Üsküp'teki "Zaman" tabelaları indirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 18:41 | Son Güncelleme

FETÖ iltisaklı "Zaman" gazetesinin Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki bir binanın üzerinde bulunan iki tabelası kaldırıldı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisaklı "Zaman" gazetesinin Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki bir binanın üzerinde bulunan iki tabelası indirildi.

Üsküp'teki Eski Türk Çarşısı yakınındaki binada ofisi bulunan "Zaman" gazetesinin tabelaları, Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) girişimiyle kaldırıldı.

UID Makedonya Bölge Başkanı Salih Utaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu gazetenin uzun yıllardır Üsküp'te kullandığı bir ofis bulunduğunu anımsatarak, bunun kendilerini rahatsız ettiğini söyledi.

UID olarak bu ofisi kiralamaya karar verdiklerini dile getiren Utaş, "Üç aydır yaptığımız girişimler sonucunda bu ofisi tuttuk. Bu terör örgütünün buradaki büyük ofisini boşalttık. Binanın iki yüzündeki tabelaları indirdik. Yakın zamanda inşallah kendi UID tabelamızı, yine Üsküp'ün her tarafından görülecek şekilde asacağız." ifadelerini kullandı.

Binanın diğer tarafındaki tabelayı da en kısa zamanda indireceklerini vurgulayan Utaş, "Üçüncü tarafı da bu hafta sonuna kadar indireceğiz. 50-60 metrekare küçük bir ofisleri var. Yakın zamanda da bu örgütü komple kattan çıkaracak şekilde hareket edeceğiz." dedi.

Utaş, bugüne kadar şer odaklı çalışmış bu örgütün ofisini artık hayırlı işler için kullanacaklarını sözlerine ekledi.

Makedonya'da faaliyet gösteren FETÖ iltisaklı Yahya Kemal Koleji'nin Üsküp'teki Makedonya Meydanı'nda bulunan tabelası da ocak ayında Halkbank Üsküp'ün girişimleriyle kaldırılmıştı. Daha önce Yahya Kemal Koleji tabelasının bulunduğu yerde artık "Türkiye Maarif Vakfı" ve "Halkbank" isimleri yer alıyor.

Makedonya'da mali sorunlarla boğuşan FETÖ iltisaklı okulların, genel müdürlüğünü de diğer binalarına taşıdığı belirtilmişti. Üsküp'te iki şubesi bulunan FETÖ iltisaklı Yahya Kemal Koleji'nin, öğrenci sayısının azalması nedeniyle Butel semtindeki binayı boşalttığı ve burasının yakında satışa çıkarılacağı da ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Makedonya UID Üsküp Zaman gazetesi

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