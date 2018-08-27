Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisaklı "Zaman" gazetesinin Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki bir binanın üzerinde bulunan iki tabelası indirildi.

Üsküp'teki Eski Türk Çarşısı yakınındaki binada ofisi bulunan "Zaman" gazetesinin tabelaları, Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) girişimiyle kaldırıldı.

UID Makedonya Bölge Başkanı Salih Utaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu gazetenin uzun yıllardır Üsküp'te kullandığı bir ofis bulunduğunu anımsatarak, bunun kendilerini rahatsız ettiğini söyledi.

UID olarak bu ofisi kiralamaya karar verdiklerini dile getiren Utaş, "Üç aydır yaptığımız girişimler sonucunda bu ofisi tuttuk. Bu terör örgütünün buradaki büyük ofisini boşalttık. Binanın iki yüzündeki tabelaları indirdik. Yakın zamanda inşallah kendi UID tabelamızı, yine Üsküp'ün her tarafından görülecek şekilde asacağız." ifadelerini kullandı.

Binanın diğer tarafındaki tabelayı da en kısa zamanda indireceklerini vurgulayan Utaş, "Üçüncü tarafı da bu hafta sonuna kadar indireceğiz. 50-60 metrekare küçük bir ofisleri var. Yakın zamanda da bu örgütü komple kattan çıkaracak şekilde hareket edeceğiz." dedi.