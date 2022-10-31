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Üst solunum yolu enfeksiyonları arttı

31.10.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süheyla Kömür, pandemi sonrası insanların maske-mesafe-hijyen kurallarına ara vermesi nedeniyle üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşandığını söyledi.

Doç. Dr. Süheyla Kömür, üst solunum yolu enfeksiyonu vakalarının en yoğun yaşandığı dönem olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Doç. Dr. Kömür, pandemi sonrası maske kullanımının neredeyse bittiğini ifade ederek, “İnsanların maske, mesafe, hijyen kurallarına ara vermesi nedeniyle üst solunum yolu enfeksiyonlarında bir artış var. Bunlardan korunmak mümkün. Bunun temel yolları pandemi döneminde uyguladığımız yöntemlerle aynı. Maske çok önemli özellikle hasta olan kişilerin maskeyi takması hastalığı etrafa bulaştırmamada çok etkili.

Solunum yolu virüsleri kişilerin salyalarıyla, tükürükleriyle, hapşırık, aksırıkla etrafa bulaşıyor. Biz bunları elimizle aldığımızda elimize, yüzümüze, ağzımıza, gözümüze götürdüğümüzde enfeksiyon kapabiliyoruz. Elimizi sık sık yıkarsak bu tür enfeksiyonlardan uzaklaşmamız mümkün. Toplu yaşam alanlarını kullandıktan sonra el hijyenine dikkat etmek gerekiyor” dedi.

"65 YAŞIN ÜZERİNDEKİ VATANDAŞLARIMIZA GRİP AŞILARI TANIMLANDI"

Grip aşısının Sağlık Bakanlığı tarafından organize edilmeye başlandığını söyleyen Doç. Dr. Süheyla Kömür, “Şu anda 65 yaşın üzerindeki vatandaşlarımıza grip aşıları tanımlanmış durumda. Aşı yaptırmak için aile hekimlerine başvurabilirler. Yine gebelere de yapılmaya başlandı. Grip olmak istemeyen herkese yaptırmayı öneriyoruz.

Özellikle riskli grup dediğimiz gribin komplikasyonları gribin yol açabileceği ağır hastalıklar açısından risk altındaki kişiler kesinlikle yaptırmalı. Bunlar ileri yaşlardaki şeker hastaları, kanser hastaları, kortizon gibi bağışıklık sistemini düşürecek ilaçlar kullananlar, sağlık personeli, bakım evlerinde yaşayanlar ve onlara hizmet verenler, kalp hastaları, KOAH, astım gibi hastalara başta olmak üzere herkese grip aşısını öneriyoruz” şeklinde konuştu.

Kömür, son 2 yıldır neredeyse grip vakası görmediklerini belirterek, “Bunu pandeminin getirdiği korku ve buna bağlı kurallara uyuma bağlıyoruz. Fakat gördüğünüz gibi şu an maske takılmıyor. Pandemi sonrası herkes rahatlama evresine girdi. Lütfen bu kurallara uymaya devam edelim” dedi.

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