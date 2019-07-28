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Usta oyuncu Yalçın Gülhan son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 21:36 | Son Güncelleme

YEŞİLÇAM'ın usta oyuncularından Yalçın Gülhan (75) dün, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ümit UZUN-Onur MERİÇ/İSTANBUL(DHA)

YEŞİLÇAM'ın usta oyuncularından Yalçın Gülhan (75) dün, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gülhan'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Yalçın Gülhan'ın cenaze namazı Üsküdar Şakirin Camii'nde kılındı. Cenazeye Gülhan'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda sinema sanatçısı katıldı. Yalçın Gülhan'ın eşi Serpil Gülhan, taziyeleri kabul etti. Serpil Gülhan, eşinin tabutuna sarılarak, "devrik kralım benim, güle güle git", "ben hakkımı helal ettim, sen de helal et" diyerek ağladı.

“ÇOK GÜZEL BİR ADAMI KAYBETTİK"

Yalçın Gülhan'ın eşi Serpil Gülhan, “Çok güzel bir adamı kaybettik. Çok temiz kalpliyi. Hiç kimsenin arkasından bir gün kötü bir laf söylediğini duymadım. Güldürürdü bizi. Herkesi mutlu etti. Öbür tarafta da mutlu olur inşallah. Elimizden geleni yaptık ama bu kadarmış vadesi. Mekanı cennet olsun." dedi.

“GÜZEL BİR İNSAN DAHA GİTTİ"

Sanatçı arkadaşı Müjdat Gezen, “Çok değerliydi. Benim asker arkadaşımdı. 55 sene önce birlikte askerlik yaptık. Aynı tiyatroda çalıştık. Diziler, filmler.. Eşi Serpil son dakikaya kadar saniye yanından ayrılmadı ama böyleymiş. İnsan gibi bir insanı kaybettik. Çok iyi oyuncuydu. Çok beğenirdim ben oyunculuğunu. Hababam Sınıfı'nda da beraber oynamıştık. Güzel bir insan daha gitti. Nur içinde yatsın." diye konuştu.

Sinan Bengier ise, “Çok sevilen bir insandı. Arkadaşlarla otururken, konuşurken Yalçın'ın adı mutlaka anılırdı. Her birlikte olduğumuzda adı geçerdi. Mekanı cennet olsun. İyi bir aktördü, iyi bir insandı. Hakkında çıkan yazılara bakıyoruz. Hiç kimse kötü bir şey dememiş, o çok güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

Yalçın Gülhan'ın cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

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