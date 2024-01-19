Usta sanatçı Selda Bağcan'a dolandırıcılık şoku! 'Ödüm patladı, çok korktum'

Ah Yalan Dünya, Adaletin Bu mu Dünya, Öyle Bir Yerdeyim ki gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Selda Bağcan son olarak konser provasındaki tarzıyla adından söz ettirmişti.

Bağcan, geçtiğimiz gün telefonla kendisini arayan kişiler tarafından dolandırılmaktan son anda kurtulduğunu açıkladı.

Son yaşadığı olayda çok korktuğunu belirten Bağcan, "9 Ocak günü telefon geldi. Sekreter olduğunu söyleyen birisi, beni şefine bağladı. Karakoldan arıyormuş gibiydiler. Şef öyle sert bir tarzda konuşuyordu ki gerçekten polis zannettim. ‘Adınıza 16 banka hesabı açılmış ve yurt dışına kara para yolluyorlarmış’ dedi. Bunu duyunca korktum. Çok organize olmuşlardı. Soru sormaya başladı ve ‘Memleket bizim neyimiz?’ dedi. Ben de ‘Anamız’ dedim. Gündemde bu kadar kara para aklama olayı dönerken, düşünebiliyor musunuz Selda Bağcan’ın da adının böyle anıldığını? Ödüm patladı, çok korktum" şeklinde konuştu.





