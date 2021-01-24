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  4. Üstü emlakçı, altı uyuşturucu serası! Savunması 'pes' dedirtti

Üstü emlakçı, altı uyuşturucu serası! Savunması 'pes' dedirtti

24.01.2021 15:08 | Son Güncelleme:
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Üstü emlakçı, altı uyuşturucu serası! Savunması 'pes' dedirtti

Esenyurt ve Büyükçekmece'de emlakçı olarak kiraladığı işyerlerinin alt katında uyuşturucu madde yetiştirdiği belirlenen şüpheli Ümmühan T. yakalandı. Üzerinde bir miktar uyuşturucu bulunan ve tutuklanan Ümmühan T. polislere yaptığı savunmasında, "Hiçbir kaçak elektrik tertibatı yok. Ben uyuşturucuya verdiğim parayı elektrik parasına veriyorum ve burada 20 ağaç var. 'İçmek için 20 ağaç sınırınız var' denildi. Ben zaten ne zaman birisinden bir şey almaya kalksam orada yakalanıyorum" dedi.

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede 'Uyuşturucu madde ticareti' yapıldığına ilişkin ihbar aldıktan sonra harekete geçti. Ekipler uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen emlakçı Ümmühan T.'yi bir süre takip etti. Şüphelinin Büyükçekmece'de de bir işyerini emlakçı olarak kiraladığı bu işyerinin altında uyuşturucu elde etmek için ekim yaptığını belirledi. Asayiş Büro ekipleri üstü emlakçı, altı uyuşturucu serası olarak kullanılan binaya yönelik operasyon düzenledi. Savcılıktan alınan izin ardından Ümmühan T.'nin Esenyurt'taki işyerinde arama yapıldı. Emlakçı bürosunun alt katında hint keneviri yetiştirmek üzere gerekli ortamın sağlandığı ışıklandırma ve ısıtıcı sistemleri kurulduğu belirlendi. Buradaki saksılarda 22 kök hint keneviri, bir hap, 1 gram metamfetamin, 3.92 gr esrar tohumu, 78.15 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği Küçükçekmece Adliyesi'ndeki nöbetçi mahkeme tarafından "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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"HİÇBİR KAÇAK ELEKTRİK TERTİBATI YOK"

Öte yandan polisin yaptığı operasyonda kameraya yansıdı. Polislerle birlikte uyuşturucuların yetiştirildiği alt kata inen şüpheli Ümmühan T. polislere burada yaptığı savunmasında şunları söyledi. "Hiçbir kaçak elektrik tertibatı yok. Ben uyuşturucuya verdiğim parayı elektrik parasına veriyorum ve burada 20 ağaç var. 'İçmek için 20 ağaç sınırınız var' denildi. Ben zaten ne zaman birisinden bir şey almaya kalksam orada yakalanıyorum, başıma bir bela geliyor, üzerimde yakalanıyorum. Sırf bunun için yoksa ticari maksadı kesinlikle yok."

DHA

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