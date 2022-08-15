Üstün Dökmen'in başörtülü psikologlar hakkındaki sözleri çok tartışılmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, Üstün Dökmen'in başörtülü psikologlar hakkındaki çok tartışılan sözlerine de değindi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Partimizin kuruluşunun 21. yıldönümüne kavuşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin geleceğine dair hedeflerimizi milletimizle paylaşacağız.

Aradan geçen 21 senede kurucu değerlerimizden taviz vermeden yolculuğumuzu sürdürdük. Geride kalan 21 yılın her günü mücadeleyle geçti. Terör örgütlerinden darbe heveslilerine kadar, millet düşmanlarının hedefi olduk. 15 Temmuz darbe girişimine kadar tüm saldırıları milletimizle beraber aştık.

'KAST SİSTEMİNE SON VERDİK'

Vesayetçilere rağmen milli iradenin üstünlüğünü biz hakim kıldık. Türkiye bizim dönemimizde sadece prangalarını kırmadı. Yıllarca bu millete kendi öz yurdunda parya muamelesi yaptılar. Sen işçisin işçi kal, sen fakirsin fakir kal dediler. Darbe döneminde ülkemizin dünyada hak ettiği yeri almasına engel oldular. Bu kast sistemine biz son verdik. Devletin siyasetin, iş dünyasının kapılarını bu ülkenin tüm evlatlarına biz açtık.

Bugünün Türkiye'si 21 yıl öncesine kadar, daha özgür, daha demokratiktir. Bugün daha huzurluyuz. Haklarını NATO dahil her masada arayan bir Türkiye var. Bugün IMF kapılarında borç dilenen değil, kalkınmada örnek gösterilen bir Türkiye var. Bugün eğitimden enerjiye, ulaşımdan sağlığa her alanda destan yazan bir Türkiye var.

Hiç şüphesiz bu başarıların tamamı hepimizin eseridir. Elbette bu başarıda 21 yılda girdiğimiz her seçimde bizden desteğini esirgemeyen milletimizin çok emeği var. Buralara nerelerden ve nasıl geldiğimizi, omuzlarımızdaki yükün ne kadar ağır olduğunu bir an olsun unutmamalıyız.

Partimizin kuruluşundan itibaren, tüm yol arkadaşlarıma buradan teşekkür ediyorum.

CHP'YE SERT ELEŞTİRİ

Türkiye'nin katettiği onca mesafeye rağmen CHP ve yandaşları kendilerini yenilememekte ısrar ediyor. Bu ülkenin en büyük açığı milletin değerleriyle barışmış yerli ve milli muhalefet açığıdır.

Türkiye'yi bekleyen tehlike, yok etmeyi siyasetinin merkezine yerleştirenlerdir. 27 Mayıs'tan itibaren, vaseyet girişimlerinin arkasında bu zihniyet vardır. 2023'e giden süreçte benzer senaryoların tekrar ortaya konulduğuna şahit oluyoruz. Ülkemize çok ağır bedeller ödeten mezhep tartışmaları yeniden alevlendirilmeye çalışılıyor.

ÜSTÜN DÖKMEN'İN SÖZLERİNE TEPKİ

28 Şubat bakiyesi kimi kendini bilmezlerin başörtülü kadınlara yönelik hezeyanlarında görüyoruz. Son 21 yılda yaşanan onca değişime rağmen millete tepeden bakan CHP zihniyeti yerinde saymayı sürdürüyor. CHP ve yandaşları değişmemekte, kendilerini yenilememekte ısrar ediyor. Bu ülkenin en büyük açığı demokrasiyi içselleştirmiş, yerli ve milli muhalefet açığıdır. İhya yerine yıkmayı siyasetlerinin merkezine yerleştiren rövanşist yaklaşımdır. Sandıkta milletten tokat yiyenler iktidara gelmek için darbedelerden, hatta FETÖ'cü alçaklardan bile medet ummuşlardır.

Bürokratlar Bay Kemal tarafından tehdit ediliyor. Millet iradesini temsil edilen kurumlar hedef alınarak siyaset kurumuna olan güven sarsılmaya çalışılıyor. Bu saldırıların baş rolünü bugün yine CHP üstlenmektedir. Farklı düşünen, farklı giyinen insanlar CHP ve ortakları tarafından tehdit edilmekte, sindirilmeye çalışılmaktadırlar. Tüm bunlar gün gibi ortadayken, muhalefetin garnitür masasında yer almaktan beyis görmeyenleri milletimize havale ediyoruz.



