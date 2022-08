Üstünüzde olduğunu rahatlığıyla hissettiremeyecek yüksek bel egzersiz taytları

Spora başlamadan önce mutlaka edinmeniz gerekenlerin neler olduğunu biliyor musunuz? Öncelikle hareket imkânını kısıtlamayan, spordan üst düzey verim almanızı sağlayan ve tarz görünmenizi sağlayan bir sporcu taytına sahip olmanız gerektiğini bilmelisiniz. Yüksek bel kesime sahip olan sporcu taytları, göbek ve bel bölgesinde yer alan fazlalıkları toparlar ve hareketleri daha rahat gerçekleştirmenize yardımcı olur. Sizin için üzerinizde yok gibi hissettirecek tayt modellerini derledik. İşte detaylar!

1. Vücudu saran kesimi ile rahatlık sağlayan: Adidas W 3S 78 TIG Designed To Move High-Rise 3-Stripes Tayt

Vücudu sıkıca saran ve toparlayan kesimi ile rahatlık sağlayan Adidas W 3S 78 TIG Designed To Move High-Rise 3-Stripes Tayt, en zorlu aktiviteler sırasında yanınızda! Yoğun ter atmanızı sağlayan güçlü aktiviteler sırasında bile kuru kalarak daha rahat hareket etmenizi sağlayan sporcu taytı sayesinde spor salonunun gözde üyesi hâline gelebilirsiniz. Ekstra yüksek bel kesimi ile bel ve göbek bölgesinde bulunan fazlalıklarınızı toparlayabilir ve zorlu aktiviteleri kolayca gerçekleştirebilirsiniz. İç kısmında yer alan gizli cebi ise spor yaparken telefonunuzu yanınızda taşımanıza yardımcı olur.

2. Çabuk kuruyan kumaş türü: Qlu Collection Kadın Nar Çiçeği Kendinden Desenli Dikişsiz Tayt

Çabuk kuruyan kumaş türü ile spor aktivitelerinde en yakın arkadaşınız hâline gelen Qlu Collection Kadın Nar Çiçeği Kendinden Desenli Dikişsiz Tayt, vücudunuza daha hoş ve sıkı bir form kazandırır. Böylece spor yaparken atlama, zıplama, eğilme ve doğrulma gibi zorlu hareketleri kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Ürünün dikişsiz oluşu ise spor sırasında üst düzey konfor sağlar. İnce bir yapıya sahip olsa bile iç göstermeyen kumaş türü sayesinde zorlu spor aktiviteleri sırasında şıklığınızı yansıtırken sporcu kişiliğinizi ortaya koyabilirsiniz.

3. Her anınızda yanınızda olan: DeFacto T8378AZ Knitted Leggings

İster günlük hayatta ister sporda kısacası hayatınızın her anında yanınızda olan DeFacto T8378AZ Knitted Leggings, yüksek bel kesimi sayesinde daha rahat hareket etmenize yardımcı olur. Tamamen fitilli dikişsiz kumaşı ile zorlu spor aktiviteleri sırasında vücudunuzu saran ve sıkıca toparlayan ürün, hem daha diri görünmenizi hem sınırsız hareket etmenizi sağlar. Günlük hayat, alışveriş, arkadaş buluşmaları, spor salonu, koşu ve yürüyüş gibi aklınıza gelebilecek her yerde ürünü tercih edebilirsiniz. Dilediğiniz her an tarzınızı yansıtacak sporcu taytını sepetinize eklemeye ne dersiniz?

4. Sporcular için doğru tercih: Thedavy&Jones Kadın Yüksek Bel Cepli Toparlayıcı Spor Tayt

Ön kısmında yer alan cepleri sayesinde sporcular için en doğru tercihler arasında bulunan Thedavy&Jones Kadın Yüksek Bel Cepli Toparlayıcı Spor Tayt rahatlığı ile bilinir. Üründe bulunan iki adet büyük cep ve bir adet gizli cep, spor salonunda spor yaparken önemli eşyalarınızı rahatlıkla yanınızda taşıyabilmenizi sağlar. Sıkı dokuma teknolojisi sayesinde iç göstermeyen sporcu taytı, yüksek bel kesimi ile vücudunuzu sarar. Beğenenleri için lacivert, bordo, siyah ve krem renk seçenekleri bulunan taytın S ve XL aralığında tüm bedenleri mevcut.

5. Uzun süre dayanıklılığını sürdüren: Emfure Yüksek Bel Cepli Kısa Tayt

Kaliteli kumaş türü ile uzun yıllar boyunca dayanıklılığını sürdüren Emfure Yüksek Bel Cepli Kısa Tayt, makinede yıkanarak kolayca temizleniyor. Yoga, bisiklet, koşu, yürüyüş, arkadaş buluşması, voleybol veya basketbol oynama, egzersiz, fitness, halter ve kısacası aklınıza gelebilecek her türlü aktivite sırasında tercih edebileceğiniz sporcu taytı; tarzınızı yansıtan şık görünümü ile beğeni topluyor. Yumuşacık kumaş türü sayesinde teninizi şımartan üründe yer alan cep ise önemli eşyalarınızı yanınızda taşımanızı sağlıyor. Gri, lacivert, siyah, indigo ve yeşil renkleri ile beğeninize sunulan bu ürünü hemen sepetinize eklemenizi öneriyoruz.

6. Şık tasarımıyla dikkat çeken: Jerf Vella Yüksek Bel Konfor Tayt

Rahatlığı kadar şık tasarımıyla da tüm gözleri üzerine toplayan Jerf Vella Yüksek Bel Konfor Tayt, zorlu spor aktiviteleri sırasında yanınızda mutlaka bulunması gereken ürünler arasında yer alıyor. Yumuşacık ve esnek yapısı ile spor aktiviteleri sırasında daha geniş hareket alanı sağlayan ürün, kalitesi ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Çift katlı kemeri ve karın bölgesinde özel olarak tasarlanan rip detayları ile ekstra toparlayıcı etkisi bulunan mdoel, vücudunuzu daha hoş bir forma kavuşturuyor. Canlı renk seçenekleri ile tarzınızı yansıtan sporcu taytına mutlaka göz atıp ürüne şans vermelisiniz.

7. Canlı renklerden hoşlananlara: Koton Kadın Yüksek Bel Spor Taytı

Canlı renklerden hoşlanan sporcu kişilikler, sizi böyle alalım! Koton Kadın Yüksek Bel Spor Taytı ile spor yaparken tarzınızdan ödün vermenize gerek kalmaz. Neon turuncu rengiyle tüm gözleri üzerinizde toplamayı başaran taytın hoş tasarımı ve kullanışlı yapısı, ön plana çıkar. Yüksek bel tasarımı sayesinde bel ve karın bölgesinde bulunan fazlalıkları toparlayan ürün, daha fit bir görünüme kavuşmanızı sağlarken aynı zamanda zorlu hareketleri kolayca yapabilmenize yardımcı olur. XS ve XL beden aralığında bulunan tüm kadınların tercih edebileceği neon sporcu taytı ile tarzınızı yansıtmak ister misiniz?