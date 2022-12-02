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Aynı anda hem spor hem şık görünmek isteyenlerin tercihi en iyi blazer ceket markaları

01.12.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor ya da şık fark etmeksizin hemen hemen her tarza kolaylıkla uyum sağlayan blazer ceketler şık ve konforlu giyim ürünleri arasında yer alıyor. Siz de tarzınıza uygun bir blazer ceketle stilinizi ortaya koyabilir ve çabasız şıklığa kavuşabilirsiniz. Peki hem spor hem şık görünümü aynı anda yakalamanızı sağlayacak blazer ceket modellerine göz atmaya ne dersiniz?

Aynı anda hem spor hem şık görünmek isteyenlerin tercihi en iyi blazer ceket markaları

İçindekiler

  • 1. Oversize kalıpları sevenler için: Koton Kadın Blazer Ceket
  • 2. İddialı renkleri sevenler için: Verliked Kadın Blazer Ceket
  • 3. Rahat kesimli bir ceket modeli: DeFacto Siyah Blazer Ceket
  • 4. Klasik desenleri sevenler için: Lavendre Uzun Kadın Blazer Ceket
  • 5. Vazgeçilmezlerinizden biri olacak: Lafaba Kadın Kolları Büzgülü Şal Yaka Blazer Ceket
  • 6. Her tarza uyabilecek bir alternatif: Koton Kadın Kruvaze Düğmeli Kareli Blazer Ceket
  • 7. Günlük kombinlerin kurtarıcısı: DeFacto Blazer Ceket
  • 8. Canlı renkleri sevenler için: Lafaba Kadın Kolları Büzgülü Şal Yaka Blazer Ceket
  • 9. Bahar ve yaz ayları için harika bir seçim: Verliked Blazer Ceket
  • 10. Ofis kombinleri için harika bir seçim daha: Lavendre Blazer Ceket

Spor, klasik, spor şıklık... Doğru blazer ceketi seçerseniz istediğiniz tarza kolayca kavuşabilirsiniz! Özellikle kurumsal hayatın en büyük kurtarıcıları olan blazer ceket takımlarını oluşturmak için onları kumaş pantolonlar ile tamamlayabilirsiniz. Daha sportif bir stil için jeanleri de tercih edebilirsiniz. "Blazer ceket içine ne giyilir?" diyenler için ceketi stilinize uygun olacak şekilde ister basic bir tişört ister şık bir gömlekle kombinleyebileceğinizi hatırlatalım. Gelin, sportif bir şıklık elde etmek için giyebileceğiniz en şık blazer ceketleri birlikte inceleyelim.

1. Oversize kalıpları sevenler için: Koton Kadın Blazer Ceket

Aynı anda hem spor hem şık görünmek isteyenlerin tercihi en iyi blazer ceket markaları

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Oversize kalıpları seviyor ve kombinlerinizde blazer ceketleri tercih ediyorsanız en iyi blazer ceket markaları arasında yer alan Koton'un bol kesimli blazer ceket modeline göz atmanızı öneririz. Mini etek ve boğazlı kazakla kombinleyerek hem işe giderken hem davetlerde tercih edebileceğiniz Koton Kadın Blazer Ceket'i jean veya tayt ile tamamlayarak sportif bir görünüm elde edebilirsiniz. Siyah rengiyle her kombine rahatlıkla uyum sağlayabilecek ceket modelin tek düğmeli tasarımıyla son derece şık bir görünüme sahip olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

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2. İddialı renkleri sevenler için: Verliked Kadın Blazer Ceket

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Giyimde iddialı renkleri tercih etmeyi seviyor musunuz? O hâlde Verliked Kadın Blazer Ceket sizin için harika bir seçim olabilir. Her iki kanadında da üç düğmesi bulunan ceket, yumuşak dokusu ve rahat kalıbıyla günlük giyimde de rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir model. Hem spor hem şık kombinlerinizin tamamlayıcısı olabilecek modeli hem siyah pantolon ve eteklerle hem jeanlerinizle tercih edebilir, her ortamda çok şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Uzun bir sırt kesimine sahip olan ceketin mini eteklerinizle de çok yakışacağını belirtelim.

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3. Rahat kesimli bir ceket modeli: DeFacto Siyah Blazer Ceket

Aynı anda hem spor hem şık görünmek isteyenlerin tercihi en iyi blazer ceket markaları

Hem günlük giyimde hem çalışma ortamınızda tercih edebileceğiniz şık ve rahat bir ceket arayışınız varsa DeFacto Siyah Blazer Ceket sizin için en uygun blazer ceket alternatiflerinden biri olabilir. Tüvit kumaşı, relax fit kesimi ve vatkaları sayesinde son derece havalı bir görünüme kavuşmanızı sağlayacak blazer ceketi havuç kesim pantolonlardan yüksek belli olanlara, mom jeanlerden kot şortlara kadar pek çok farklı alternatif ile kombinleyebilirsiniz. Stilinizi tamamlamak için crop topları, basic tişörtleri ve dik yaka kazakları tercih edebilirsiniz.

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4. Klasik desenleri sevenler için: Lavendre Uzun Kadın Blazer Ceket

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Giyimde klasik ancak dikkat çekici parçalar kullanarak sade ama iddialı kombinler oluşturabilirsiniz. Tek bir parçayla kombinlerinize hareket katmak isterseniz Lavendre Uzun Kadın Blazer Ceket'i gardırobunuza ekleyebilirsiniz. Yaka detayıyla son derece şık bir görünüme sahip olan model, tercih edebileceğiniz en güzel blazer ceketler arasında yer alıyor. Ağırlıklı olarak kahve tonlarının kullanıldığı kareli kumaşı ile tüm kombinlerinize uyum sağlıyor. Blazer ceketi hem mini elbiseleriniz hem jeanleriniz ile rahatlıkla tercih edebilir, böylece stilinizi şık dokunuşlarla tamamlayabilirsiniz.

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5. Vazgeçilmezlerinizden biri olacak: Lafaba Kadın Kolları Büzgülü Şal Yaka Blazer Ceket

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Blazer ceketlerden vazgeçemeyenler için harika bir alternatif olacağını düşündüğümüz Lafaba Kadın Kolları Büzgülü Şal Yaka Blazer Ceket'e göz atmanızı öneririz. Hem farklı model jeanleriniz hem mini ve uzun etekleriniz ile kombinleyebileceğiniz ceket sayesinde çabasız bir şıklık yakalayabilirsiniz. Modeli; topuklu ve şık bir çizmeyle kombinleyerek davetlerde tercih edebilir, sneakerlarla tamamlayarak daha spor bir görünüm elde edebilirsiniz. Uzun ömürlü olması için, çamaşır makinesinde yıkamamanız gerektiğini belirtelim. Onun yerine kuru temizlemeyi tercih etmenizde fayda var.

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6. Her tarza uyabilecek bir alternatif: Koton Kadın Kruvaze Düğmeli Kareli Blazer Ceket

Aynı anda hem spor hem şık görünmek isteyenlerin tercihi en iyi blazer ceket markaları

Hem kot hem kumaş pantolonlarla kombinlenebilen parçalar hayat kurtarıcı oluyor. Blazer ceketler de neredeyse her stile uyum sağladığından gardıropların yıldız parçalarından biri. Koton Kadın Kruvaze Düğmeli Kareli Blazer Ceket, sezonun gözde parçaları arasında yer alıyor. Kısa kesimi ve ekoseli kumaşı ile çok şık bir görünüme sahip olan ceketi; yüksek bel jean modelleriyle kombinleyerek sportif bir stile kavuşabilir, kalem eteklerle tamamlayarak şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Çamaşır makinesinde yıkamaya uygun olmayan ceketi, kuru temizlemeye vererek uzun yıllar gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

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7. Günlük kombinlerin kurtarıcısı: DeFacto Blazer Ceket

Aynı anda hem spor hem şık görünmek isteyenlerin tercihi en iyi blazer ceket markaları

Blazer ceket kombinleri demişken yeşilin en güzel tonundaki DeFacto Blazer Ceket'ten bahsetmemek olmaz. Relax fit kalıbı sayesinde son derece rahat bir kullanım sunan ceket, özellikle günlük giyim için harika bir alternatif. Ceketi siyah bir kazak ve yüksek bel bir jean ile kombinleyerek son derece şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Dilerseniz ceketin içine sweatshirt giyerek tamamen spor bir kombin oluşturabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış! Ayrıca bu modelin tercih edebileceğiniz en ucuz bayan blazer ceketler arasında yer aldığını da ekleyelim.

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8. Canlı renkleri sevenler için: Lafaba Kadın Kolları Büzgülü Şal Yaka Blazer Ceket

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Kombinlerinizde canlı ve farklı renkleri tercih ediyorsanız Lafaba Kadın Kolları Büzgülü Şal Yaka Blazer Ceket ile tanışmanızın vakti çoktan gelmiş demektir. Canlı mavi rengi, feminen kesimiyle son derece şık ve iddialı görünen blazer ceket modelini ister mavi renkli kumaş pantolonlarla kombinleyebilir ister jeanlerinizle tamamlayabilirsiniz. Günlük giyimde beyaz bir tişört, yüksek bel bir mom jean ve postal tarzı botlarla kombinleyerek stilinizi ortaya koyabilirsiniz.

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9. Bahar ve yaz ayları için harika bir seçim: Verliked Blazer Ceket

Aynı anda hem spor hem şık görünmek isteyenlerin tercihi en iyi blazer ceket markaları

İlkbahar ve yaz aylarında, özellikle ofis ortamında tarzınızı ortaya koymak için tiril tiril bir model arıyorsanız Verliked Blazer Ceket sizin için harika bir seçim olabilir. Cilt dostu kumaştan üretilen ceket, teninize nefes aldırır ve size konfor sunar. Ceketi gömlek ve kumaş pantolonla tamamlayarak ofis stilinizi yansıtabilirsiniz. Jean ve askılı bluzla kombinleyerek daha sportif bir görünüm elde edebilirsiniz. Modeli alırken doğru bedeni tercih edebilmek için blazer ceket beden tablosuna göz atmanızda fayda olduğunu da hatırlatalım.

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10. Ofis kombinleri için harika bir seçim daha: Lavendre Blazer Ceket

Aynı anda hem spor hem şık görünmek isteyenlerin tercihi en iyi blazer ceket markaları

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Bu sonbahar ve kış sezonunda tüvit modeller oldukça popüler. Siz de iş hayatında şık giyinmeye özen gösteriyor ve ofis stilinizi tamamlamak için kaliteli blazer ceketler tercih etmek istiyorsanız Lavendre Blazer Ceket'e göz atmanızı öneririz. Esnek ve hafif yapısıyla son derece rahat bir kullanım sunan tüvit ceketi özellikle kış aylarında uzun çizmelerle tamamlayarak son derece şık bir görünüm elde edebilir, tarzınızı ortaya koyabilirsiniz. Skinny bir jeanle kombinleyebileceğiniz gibi deri bir taytın üzerinde tercih ederek şıklığınızla kendinizden söz ettirebilirsiniz.

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