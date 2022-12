Vücut tipinize en uygun ve size en yakışacak kot ceket önerileri

Özellikle son yıllarda ilkbahar ve sonbahar aylarında sıklıkla kullandığınız kot ceketler, hem kadınlar hem de erkekler için kombinlerin en şık ve en önemli parçalarından biri hâline geldi. Dolayısıyla trend olan kot ceketlerin birçok modeli üretildi. Siz de bu modellerden kendinize en çok yakışan ve vücut tipinize uyan kot ceketi seçmek isterseniz gelin, listemize birlikte göz atalım.

1. Stilinize hava katacak: Levi's Erkek The Trucker Kot Ceket

Havalı görünmeyi seven erkeklerin tercihi Levi's Erkek The Trucker Kot Ceket olmalı! Hem klasik hem de modern tarzda tasarlanan kot ceketler göz kamaştırır. Özellikle sade ve düz renkli kıyafetlerinizle giymeyi tercih edebileceğiniz bu kot ceket, kombinlerinizin star parçası olur. Her ortama uyan modeliyle, gittiğiniz her yerde dikkatleri üzerinize çekebileceğiniz bu ceket ile havalı olmanın keyfini çıkaracaksınız.

2. Farklılık arayanlara: Koton Kadın Beli Lastikli Kot Ceket

Onlarca kot ceket modeli içinden son yıllarda sıkça rastladığımız lastikli modeller oldukça seviliyor. Farklı bir kot ceket arayışında olan kadınlara önerebileceğimiz Koton Kadın Beli Lastikli Kot Ceket, dik yakasıyla ve pamuklu oluşuyla öne çıkıyor. Ürünü ilkbahardan sonbahara ne zaman isterseniz kullanabilirsiniz. Üstelik ceketin tarzı her boy ve kilodaki kullanıcılar için de uygun.

3. Kürklü model arayanlara: Lee Cooper Puebla 11 Erkek Kürklü Jean Ceket

Lee Cooper Puebla 11 Erkek Kürklü Jean Ceket, kürk detaylı kot ceket arayanlar için harika bir tercih olacak. Kot ceketinizi jean pantolonlarla kombinleyerek kullanabileceğiniz gibi ceketinizin içine kısa kollu veya uzun kollu tişörtler giyerek şık kombinlerinizi tamamlayabilirsiniz. Sade sevenler için mükemmel bir seçim olan kot ceketi gündelik hayatınızın her anında giyebilir ve şık görünümünüzü tamamlayabilirsiniz.

4. Hem asil hem parıltılı: Koton Parlak Taş Detaylı Kadın Kot Ceket

Hem günlük hayatta hem arkadaş davetlerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz Koton Parlak Taş Detaylı Kadın Kot Ceket günü kurtarır nitelikte bir ürün. Düğmeli ve parlak taş detaylı aksesuarları ile göz kamaştıracağınız kot ceketi etek, pantolon veya taytlarınızla kombinleyebilir ve stilinize şık bir ışıltı katabilirsiniz. Ayrıca bu şık kot ceket %100 pamuk içerir. Ürünün dört adet beden seçeneği, farklı vücut tiplerinin kullanımına imkân verir.

5. Siyahın asaleti: Koton Erkek Cepli Jean Ceket

Koton Erkek Cepli Jean Ceket siyahın asil görünümünü üzerinde taşımayı seven erkekler için tasarlanmış mükemmel bir ürün. Bunun yanı sıra oversize ceketleri seven kadınlar için de harika bir seçim! Siyah ya da mavi renkli jean pantolonlarınızla kolayca kombinleyebileceğiniz kot ceketi, gündelik hayatta ve özel günlerde kullanarak şık stilinize siyah renkli harika bir detay katabilirsiniz. Siyah renkli kot ceketin kumaşı ise %98 pamuk içeriğine sahip.

6. Stilinizle otantik bir hava estirin: Jack & Jones Kot Ceket

Jack & Jones Alvin Kot Ceket, siyah ve kahverengi renk seçenekleri ile tüm kombinlerinize eşlik etmeye hazır! Otantik ve eskitme görünüm tasarlanarak üretilen ceketin dış malzemesi %98 pamuk, %2 elastan; astarı %100 polyester; kolları ise %98 pamuk içerir. Renk seçenekleri ile dikkat çeken ceketi jean pantolonlarınız ile rahatça kombinleyebilirsiniz. Fit bir görünüm yakalamayı sevenler için vücudu öne çıkaran bir ürün.

7. Rengiyle göz kamaştıran: Allthemen Erkek Retro Denim Ceket İnce

Klasik kot renginde bir kot ceket tercih etmek isteyen erkekler için Allthemen Erkek Retro Denim Ceket İnce imdada yetişiyor. Açık mavi, koyu mavi ve siyah renk seçenekleri de mevcut olan kot ceket, kombinlerinize hareket katacak. Siz de tüm vücut tipleri ile uyumlu bu kot ceketi satın alabilir ve dolabınızın başköşesinde onun için yer açabilirsiniz.

8. Oversize sevenler buraya: DeFacto Kadın Oversize Fit Worker Jean Ceket

Hem kot ceketin kumaşını hem oversize modelin havalı duruşunu bir arada görmek isteyenler DeFacto Kadın Oversize Fit Worker Jean Ceket’i rahatlıkla günün her saatinde kullanabilir. %100 pamuk içeren kumaşıyla ekstra konfor sunan kot ceket, tüm kombinlerinize eşlik edecek güzellikte ve rahatlıkta bir ürün olma özelliği taşır.

9. Siyahtan vazgeçemeyenlere: JACK & JONES Erkek Kot Ceket

Pamuk dokuma kumaştan üretilen JACK & JONES Erkek Kot Ceket her erkeğin dolabında olması gereken harika parçalardan biri. Klasiklerden vazgeçemeyen erkeklerin çok seveceği bu kot ceket, ağır kottan sağlam fitilli dokumasıyla uzun yıllar sorunsuz kullanabileceğiniz bir ürün. Dört cebi bulunan ve logolu sağlam metal düğmeleriyle şık bir görünüm sunan bu kot cekete bir şans vermenizi öneririz.

10. Boyfriend modellerden vazgeçemeyenler için: Asist Boyfriend Oversize Kot Ceket

Kot ceket trendine alışılmış renklerin dışında farklı bir renk ile katılmak isterseniz Asist Boyfriend Oversize Kot Ceket’i tercih edebilirsiz. Her vücut tipine yakışan oversize modelleri tüm kombinlerinizde rahatlıkla kullanabilir ve gündelik hayatta şık görünmenin keyfini çıkarabilirsiniz. Bej rengi kot ceketiniz ile tüm gözler üzerinizde olmaya devam eder.