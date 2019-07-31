Utangaç insanlar nasıl flört eder?

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak, utangaç insanlara flört etmek konusunda birbirinden güzel tavsiyelerde bulundu. Ancak bunun üstesinde gelebilmek için yapılması gereken bazı şeyler bulunur. Konfor alanından çıkmak yerine onu genişletmeye çalışmak daha kolay bir yöntemdir. Gerçek hayatta kendinizden daha büyük ve daha cesaretli bir alt benlik yatmak ve ona hayat vermek en iyi seçeneklerden bir tanesi olabilir.

Ayrıca karşıdaki kişiye sorular sormak da rahatlatıcıdır. Böylelikle hem karşı tarafa onunla ilgili hissi verilirken hem de o kadar az soru cevaplamak utangaç kişiler için ilk buluşmalarda iyi bir kaçış yolu olarak kabul edilir.

SOSYAL MEDYA İMDADINIZA YETİŞEBİLİR

Günümüzün en büyük avantajlarından birisi de teknoloji ve sosyal medya. Bu kanallar ile biriyle iletişime geçmek yüz yüze geçmekten daha kolaydır. Bu aynı zamanda sorulan sorunun hemen cevaplanmaması ve üzerine vakit ayrılması için oldukça iyi bir yöntem.

Ancak karşı taraftan gelen mesajları hemen cevaplamak çekiciliği ortadan kaldırabildiği gibi cevap vermek için 24 saatten fazla beklemekte ilgisiz imajı yaratır.