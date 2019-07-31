Utangaç insanlar nasıl flört eder?

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak, utangaç insanlara flört etmek konusunda birbirinden güzel tavsiyelerde bulundu. Ancak bunun üstesinde gelebilmek için yapılması gereken bazı şeyler bulunur. Konfor alanından çıkmak yerine onu genişletmeye çalışmak daha kolay bir yöntemdir. Gerçek hayatta kendinizden daha büyük ve daha cesaretli bir alt benlik yatmak ve ona hayat vermek en iyi seçeneklerden bir tanesi olabilir.
Ayrıca karşıdaki kişiye sorular sormak da rahatlatıcıdır. Böylelikle hem karşı tarafa onunla ilgili hissi verilirken hem de o kadar az soru cevaplamak utangaç kişiler için ilk buluşmalarda iyi bir kaçış yolu olarak kabul edilir.
SOSYAL MEDYA İMDADINIZA YETİŞEBİLİR
Günümüzün en büyük avantajlarından birisi de teknoloji ve sosyal medya. Bu kanallar ile biriyle iletişime geçmek yüz yüze geçmekten daha kolaydır. Bu aynı zamanda sorulan sorunun hemen cevaplanmaması ve üzerine vakit ayrılması için oldukça iyi bir yöntem.
Ancak karşı taraftan gelen mesajları hemen cevaplamak çekiciliği ortadan kaldırabildiği gibi cevap vermek için 24 saatten fazla beklemekte ilgisiz imajı yaratır.
Sosyal medya gönderilerini beğenmek ya da altına küçük iltifatlar içeren yorumlar yazmak hoşlanılan kişiyle yüz yüze gelindiğinde iletişime geçmeyi daha da kolaylaştırır. Ayrıca karşınızdakine ne kadar eğlenceli birisi olduğunu göstermek onların sizinle daha fazla vakit geçirmesini sağlamanın yollarından birisi olarak kabul edilir.
GÖZ TEMASI KURUN
Bir buluşmada karşıdaki ile etkileşime geçme her şeyin belirleyicisidir. Bunun başında işe göz teması kurma gelir. Göz teması kurmak kafa karışıklığını ortadan kaldırmanın en açık yoludur. Ancak bunda aşırıya kaçmak karşı tarafı rahatsız eder.
Yapılan araştırmalara göre romantik bir göz teması üç saniyeden fazla olmamalıdır. Bununla beraber gülümsemek de dikkat çekmenin bir başka yolu olarak kabul edilir. İçten ve sıcak bir gülümseme karşı tarafın rahatlamasını sağlar.
Böylelikle karşı tarafın yanındayken rahat edilebilecek bir ortam sağlanmış olur. Utangaç insanların flörtleşmesinde en büyük problem içerisinde rahat hissedebilecekleri bir ortam oluşturamamalarından kaynaklanır. Bu durum aşıldığında ise flört etmenin önünde yer lan engeller ortadan kaldırılmış olur.
Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak
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