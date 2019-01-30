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Utanma, hemoroidi ameliyata götürüyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 05:21 | Son Güncelleme

Genel Cerrahi Uzmanı Opr.

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Emin Yeğinboy, hemoroid sorunu yaşayanların çoğunun utandıkları için; ancak hastalık 3 ya da 4. evreye ulaşınca hekime başvurduklarını söyledi. Hastaların bu çekingenliklerinin bedelini "ameliyatla" ödemek zorunda kaldığını belirten Opr. Dr. Yeğinboy, "Oysa şikayetler başladığında, daha hastalık erken evredeyken başvurulsa daha ağrısız ve daha az girişimsel yöntemlerle sorun halledilebilir. Hastalığın geç evredeki tedavisinde ise ameliyat altın standart olup, en iyi yöntem ise klasik ameliyattır" dedi.
Halk arasında ’basur’ olarak bilinen hemoroid hastalığın toplumda görülme sıklığının yüzde 4-5 civarında olduğunu belirten Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Emin Yeğinboy, hemoroidin artık her yaşta görülebilen hastalıklar arasına girdiğini, en sık 35-45 yaş arasında şikayetlerin başladığını söyledi. Opr. Dr. Yeğinboy, hastalığın nedenleri hakkında bilgi vererek, "Hemoroid hastalığı anal bölgedeki toplardamarların baskı altında genişlemesi sonucu ortaya çıkar. Aşırı kabızlığa bağlı ıkınma, sürekli oturma veya ayakta durma, hamilelik ve obezite en önemli nedenler olarak sıralanabilir. Bu hastalık iç ve dış olarak ikiye ayrılır. İç hemoroid fazla ağrıya neden olmadan sadece kanama şeklinde belirti vermesi yanında makatta bir dolgunluk hissi ve kaşıntı da eşlik edebilir. Dış hemoroid ise kendini şişlik, ağrı, kanama ve yanma ile gösterir. Hemoroidin 4 evresi vardır. 1. evre; dışarıdan normal görünüm, sadece kanama. 2. evre; ıkınma ile dışarı çıkan ve kendiliğinden içeri giren hemoroidal şişliktir. 3. evre; ıkınmayla veya ıkınma olmadan çıkan, kendiliğinden veya elle içeri itilebilen hemoroidal şişlik. 4. evre; elle içeri itilemeyen, sürekli dışarıda duran hemoroidal şişliktir" dedi.

"Lazer ya da boğma yöntemi genellikle yeterli olmaktadır"
Kent Bayraklı Tıp Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Emin Yeğinboy, hemoroidin ilk iki evresinde başvuran hasta sayısının yok denecek kadar az olduğunu, hastaların çoğunun utanma nedeniyle üçüncü ve dördüncü evrede başvurduğunu ve bu evrede de artık ameliyatsız çözümün kalmadığını belirterek, "Hemoroid hastalığında ideal ameliyat yöntemi, en az tekrarlama olasılığı olan, hastayı tekrar ameliyat stresine sokmayacak olan klasik yöntemdir. Her evrenin ameliyat yöntemi farklılık gösterir. İlk iki evrede ameliyat gerekmez; bu evrelerde beslenme ve yaşam alışkanlıklarında yapılacak değişikliklerle yakınmaların çoğu ortadan kalkmaktadır. Yine sıvı tüketiminin artırılması, liften ve posadan zengin diyetler yanında semptomları ortadan kaldıracak ilaç tedavisi genellikle yeterlidir. İkinci evrede ise daha ağrısız ve daha az müdahale gerektiren lazer ya da boğma yöntemi genellikle yeterli olmaktadır. Üçüncü ve 4. evrede ise tedavide ameliyat kaçınılmazdır. Bu evrelerde en uygun ameliyat yöntemi klasik hemoroid ameliyatı dediğimiz memelerin alınması günümüzde halen altın standarttır. Tedavide ameliyat sonrası erken dönemde ortaya çıkan ağrı yakınması ve kanamanın en az olması da amaçlanan hedefler arasındadır."

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