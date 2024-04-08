Ütü derdini ortadan kaldırıyor! Çarşaflardaki kırışıklıklar yok oluyor... İşte ücretsiz o yöntem

Keyifli bir uyku çekmek için tertemiz çarşaflarda uyumak da gerekiyor. Ancak nevresim takımlarını yıkadıktan sonra ütülemek pek çok kişi için büyük bir derde dönüşüyor. Bazıları kırışık haliyle çarşafları kullansa da düzen meraklıları çarşaflarının daima kırışıklıklardan arınmış ve dümdüz halde olmasını istiyor. Fakat ütü yapmak pek çok kişi için sorun. Ütü derdinden kurtulmak isteyenler için çarşaflardaki kırışıklıkları ortadan kaldıracak bir yöntem paylaşıldı.

The Sun'da yer alan habere göre; basit tüyoyu paylaşan Rebecca Swain aslında çarşafları ütülemek için uzun zaman harcamaya gerek olmadığını açıkladı. Bunun yerine, çarşafları doğal olarak yumuşatmak ve kırışıklıkları önlemek için kabartma tozu kullanılmasını önerdi.

Buna göre; normal yıkama programınızda, her zamanki deterjanınızla birlikte çamaşır makinenize yaklaşık 60 g ekleyin.

Eğer mutfak dolabınızda halihazırda karbonat yoksa marketten uygun fiyatlara karbonat alabilirsiniz. Üstelik sadece az bir miktar kullanacağınız için uzun süre dayanacaktır.

BUZ KÜPÜ YÖNTEMİ

Uzman isim, Express.co.uk'ye göre "çarşaflara su sıkmak ve kurutma işlemine nemli çoraplar, nemli havlular ve buz küpleri eklemek inatçı kırışıklıkların üstesinden gelmeye yardımcı olacaktır" gibi başka basit yöntemler de önerdi.

Bir başka yöntem ise kurutucuya birkaç parça buz küpü eklemek.

Peki buz neden kırışıklıkları önlemeye yardımcı oluyor?

Aslında çok basit, kurutucu çok sıcak olduğundan buz eriyor ve buhara dönüşüyor.

Bu, yatak takımınızı ütünüzle aynı şekilde buharlaştırarak çarşaflarınızın pürüzsüz ve kırışıksız kalmasını sağlıyor.





