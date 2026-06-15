Ütü masasını kurmaya üşenenler için hayat kurtaran pratik çözümler

Size başta çok ilginç gelebilir. Ama aslında ütü masasını kurmaya üşenenler için harika bir yöntem. Banyonuzu yaptınız ve buharlar etrafa yayıldı... Çamaşır askılığınızı alıp çamaşırlarınızı o buharın orta yerine asabilirsiniz. Gömlek, tişört ve elbiselerde oldukça etkili olan bir yöntem!
Makine bittikten hemen sonra kıyafetlerinizi çıkarın! Nemli bir şekilde bekletirseniz kırışıklıklar artar. Sonra bu kırış kırış olmuş kıyafetleri açmak için saatlerce ütü masasının başında olursunuz. Bu yüzden çamaşırları hemen çıkarıp düzgün bir şekilde asmalısınız.
Bazı kumaşların ütüye ihtiyacı olmaz. Eğer ütü yapmak size çok zor geliyorsa kumaş tercihlerinizi ütü istemeyen türde yapabilirsiniz. Bunun için kıyafetlerinizin içinde bulunan etiketlere bakın. Orada ütü isteyip istemediğine dair bilgiler bulunur!
Kıyafetleri öylece katlamamaya dikkat edin! Dolaba sıkıştırdığınız kıyafetler bir süre sonra iyice kırışır. Burada dikkat etmeniz gereken şey katlama izleri. Ayrıca elinizle hafif hafif düzelterek katlayabilirsiniz. Ütü ihtiyacınızı iyice azaltırsınız.
Üşendiğimiz için elimiz bir türlü ütüye gitmez. Bir de elimizin ulaşamayacağı bir yerdeyse iyice üşeniriz... Bu yüzden ütüyü ve ekipmanları ulaşılabilir bir yere koymanız önemli. Gözünüzün önünde olunca masayı kurmak çok zor gelmeyecektir.
Temiz kıyafetleri üst üste yığmayın... Kırışıklıkları artıran bir durumdur. Üst üste olunca kıyafetler ezilir ve kötü bir görünüm ortaya çıkar. Hele ki kumaşlar inceyse hızlıca ütülenmemiş hâline geri döner. Bu yüzden yerleştirme sırasında kıyafetlere özen göstermelisiniz!
Kıyafetleri baştan sona kusursuz hâle getirmek için çabalamak sizi yorabilir. Ama sadece görünen yerlerine ütü yapabilirsiniz. Bu sayede vaktinizi harcamamış olursunuz ve ütü gözünüzde büyüyen bir iş olmaktan çıkar!