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Ütü masasını kurmaya üşenenler için hayat kurtaran pratik çözümler

Ütü yapmak en çok üşendiğimiz ve ertelediğimiz ev işi olabilir... Özellikle ilk adım olan masayı kurmak bize çok zor görünür. Masa al, aç, kabloluysa ayarla derken ütüye geçmeden bile enerjimiz bitiyor. Oysa birkaç yöntemle üşenmeden ütü yapabilirsiniz!

Ütü masasını kurmaya üşenenler için hayat kurtaran pratik çözümler

1. Banyo buharından yararlanın.

Ütü masasını kurmaya üşenenler için hayat kurtaran pratik çözümler 1
Size başta çok ilginç gelebilir. Ama aslında ütü masasını kurmaya üşenenler için harika bir yöntem. Banyonuzu yaptınız ve buharlar etrafa yayıldı... Çamaşır askılığınızı alıp çamaşırlarınızı o buharın orta yerine asabilirsiniz. Gömlek, tişört ve elbiselerde oldukça etkili olan bir yöntem!

2. Kıyafetleri asarak kurutun.

Ütü masasını kurmaya üşenenler için hayat kurtaran pratik çözümler 2


Ütü ihtiyacınızı azaltmak ve kırışıklığı aza indirmek için yapabileceğiniz en güzel şeylerden biri kıyafetlerinizi asarak kurutmak! Kurutma makinesi pratik olsa da kıyafetlerin daha fazla kırışmasına neden olur. Oysa çamaşır makinesinden çıkan kıyafetleri silkerek astığınızda ağırlıkları aşağı doğru gerileceği için kırışıklıklar azalır.

3. Makineden çıkan çamaşırları bekletmeyin.

Ütü masasını kurmaya üşenenler için hayat kurtaran pratik çözümler 3
Makine bittikten hemen sonra kıyafetlerinizi çıkarın! Nemli bir şekilde bekletirseniz kırışıklıklar artar. Sonra bu kırış kırış olmuş kıyafetleri açmak için saatlerce ütü masasının başında olursunuz. Bu yüzden çamaşırları hemen çıkarıp düzgün bir şekilde asmalısınız.

4. Kırışmayan kumaşlar alın.

Ütü masasını kurmaya üşenenler için hayat kurtaran pratik çözümler 4
Bazı kumaşların ütüye ihtiyacı olmaz. Eğer ütü yapmak size çok zor geliyorsa kumaş tercihlerinizi ütü istemeyen türde yapabilirsiniz. Bunun için kıyafetlerinizin içinde bulunan etiketlere bakın. Orada ütü isteyip istemediğine dair bilgiler bulunur!

5. Ütü spreyi kullanın.

Ütü masasını kurmaya üşenenler için hayat kurtaran pratik çözümler 5


Kıyafetlerinizin üzerine kırışıklıkları açan spreyler sıkabilirsiniz! Kumaşlarınızı biraz nemlendirir. Sonra elinizle düzelttiğinizde kırışıklıklar azalır. Eğer acele bir işiniz varsa ve ütü masasını açmak gözünüzde büyüyorsa bu spreyleri tercih edebilirsiniz. Ayrıca hoş bir koku bırakır!

6. Düzgün bir şekilde katlayın.

Ütü masasını kurmaya üşenenler için hayat kurtaran pratik çözümler 6
Kıyafetleri öylece katlamamaya dikkat edin! Dolaba sıkıştırdığınız kıyafetler bir süre sonra iyice kırışır. Burada dikkat etmeniz gereken şey katlama izleri. Ayrıca elinizle hafif hafif düzelterek katlayabilirsiniz. Ütü ihtiyacınızı iyice azaltırsınız.

7. Ütüyü ulaşılabilir bir yere koyun.

Ütü masasını kurmaya üşenenler için hayat kurtaran pratik çözümler 7
Üşendiğimiz için elimiz bir türlü ütüye gitmez. Bir de elimizin ulaşamayacağı bir yerdeyse iyice üşeniriz... Bu yüzden ütüyü ve ekipmanları ulaşılabilir bir yere koymanız önemli. Gözünüzün önünde olunca masayı kurmak çok zor gelmeyecektir.

8. Kıyafetler hafif nemliyken ütüleyin.

Ütü masasını kurmaya üşenenler için hayat kurtaran pratik çözümler 8


Kıyafetleriniz tamamen kuru olduğunda kırışıklıkları açmak zor olur. Fakat hafif nemliyken daha kolay açılır. Özellikle pamuklu kıyafetlerin nemli olmasına dikkat edin. Kırışıklıklar kolayca açılınca sizin de ütüye olan bakışınız değişebilir!

9. Kıyafetleri üst üste biriktirmeyin.

Ütü masasını kurmaya üşenenler için hayat kurtaran pratik çözümler 9
Temiz kıyafetleri üst üste yığmayın... Kırışıklıkları artıran bir durumdur. Üst üste olunca kıyafetler ezilir ve kötü bir görünüm ortaya çıkar. Hele ki kumaşlar inceyse hızlıca ütülenmemiş hâline geri döner. Bu yüzden yerleştirme sırasında kıyafetlere özen göstermelisiniz!

10. Görünen kısımları ütüleyin.

Ütü masasını kurmaya üşenenler için hayat kurtaran pratik çözümler 10
Kıyafetleri baştan sona kusursuz hâle getirmek için çabalamak sizi yorabilir. Ama sadece görünen yerlerine ütü yapabilirsiniz. Bu sayede vaktinizi harcamamış olursunuz ve ütü gözünüzde büyüyen bir iş olmaktan çıkar!

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Anahtar Kelimeler:
temizlik Ütü
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