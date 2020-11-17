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Üvey annesini boğazını keserek öldürmüştü! Yeni gelişme

17.11.2020 17:31 | Son Güncelleme:
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Üvey annesini boğazını keserek öldürmüştü! Yeni gelişme

Üvey annesinin boğazını keserek öldüren şahsa müebbet talebi Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde Gürcistan uyruklu üvey annesini, boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen sanığa müebbet hapis cezası istendi. Cinayet zanlısı, "Üvey annem bana, babama ve aile büyüklerime saldırmak istedi o arada kendini yaralamış olabilir. Bir kadının öldürülmesini istemem. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 24 Ekim 2018'de meydana gelen olayda Erdoğan Y.’nin eşi Gürcistan uyruklu Nana Gokhldze, zaman zaman tartışma yaşadığı üvey oğlu Samet Cihan Y. tarafından bıçakla boğazı kesilerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gokhldze hayatını kaybederken, olayın ardından evden kaçan Samet Cihan Y., polis ekiplerince dere içerisinde saklanırken yakalanarak gözaltına aldı. Emniyette psikolojik problemleri olduğunu söyleyen cinayet zanlısı Samet Cihan Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CEZAİ SORUMLULUĞUN TAM OLDUĞU RAPORDA KESİNLEŞTİ

Üvey annesini öldürdüğü iddia edilen Samet Cihan Y. hakkında Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan açılan davanın görülmesine devam edildi. Bir önceki davada mahkeme heyetinin talebi doğrultusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda Samet Cihan Y.’nin cezai sorumluluğunun tam olduğunu tespit edildi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEBİ

Duruşmada Cumhuriyet savcısı tarafından mütalaada Samet Cihan Y.’nin kasten öldürme suçundan müebbet hapsini talep edilerek, delillerin dosyada saklamasını istendi.

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"BABAMIN EVLİLİĞİNDEN ŞÜPHELENDİM"

Mütalaanın okunmasının ardından savunma yapan Samet Cihan Y., “Babam eşinin genç olmasından dolayı evliliklerini karşı çıktığımı ve uyuşturucu bağımlısı olduğumu düşündü. Ancak böyle bir şey yoktu. Babamla birlikte hastanede uyuşturucu bağımlısı olup olmadığım konusunda test yapmaya gittik. Testim negatif çıktı. Babamla üvey annemin sağlıklı bir evlilikleri yoktu. Babamın evliliğinden şüphelendim" dedi.

"ÜVEY ANNEM BİZE SALDIRIRKEN KENDİNİ YARALAMIŞ OLABİLİR"

Daha önceki savunmasında babasının üvey annesini öldürmüş olabileceğini söyleyen Samet Cihan Y. duruşmanın devamında eski ifadelerini değiştirdi. Cihan Y. ifadesinde, "Benim üvey annemi yaralamaya ya da öldürmeye sebep verecek bir şey yoktu, ben öyle bir şey yapmadım. Ben bunun babamın da yaptığını düşünmüyorum. Üvey annem bana, babama ve aile büyüklerime saldırmak istedi o arada kendini yaralamış olabilir. Bir kadının öldürülmesini istemem. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum” diye konuştu.

DURUŞMA İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Mahkeme heyeti sanığın kasten öldürme suçundan olay yeri inceleme tutanağı, adli tıp raporundan alınan raporlar, sanığın söyledikleri ve diğer hususlar dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi. (İHA)

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