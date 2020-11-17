Üvey annesini boğazını keserek öldürmüştü! Yeni gelişme

Üvey annesini öldürdüğü iddia edilen Samet Cihan Y. hakkında Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan açılan davanın görülmesine devam edildi. Bir önceki davada mahkeme heyetinin talebi doğrultusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda Samet Cihan Y.’nin cezai sorumluluğunun tam olduğunu tespit edildi.

"BABAMIN EVLİLİĞİNDEN ŞÜPHELENDİM"

Mütalaanın okunmasının ardından savunma yapan Samet Cihan Y., “Babam eşinin genç olmasından dolayı evliliklerini karşı çıktığımı ve uyuşturucu bağımlısı olduğumu düşündü. Ancak böyle bir şey yoktu. Babamla birlikte hastanede uyuşturucu bağımlısı olup olmadığım konusunda test yapmaya gittik. Testim negatif çıktı. Babamla üvey annemin sağlıklı bir evlilikleri yoktu. Babamın evliliğinden şüphelendim" dedi.

"ÜVEY ANNEM BİZE SALDIRIRKEN KENDİNİ YARALAMIŞ OLABİLİR"

Daha önceki savunmasında babasının üvey annesini öldürmüş olabileceğini söyleyen Samet Cihan Y. duruşmanın devamında eski ifadelerini değiştirdi. Cihan Y. ifadesinde, "Benim üvey annemi yaralamaya ya da öldürmeye sebep verecek bir şey yoktu, ben öyle bir şey yapmadım. Ben bunun babamın da yaptığını düşünmüyorum. Üvey annem bana, babama ve aile büyüklerime saldırmak istedi o arada kendini yaralamış olabilir. Bir kadının öldürülmesini istemem. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum” diye konuştu.

DURUŞMA İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Mahkeme heyeti sanığın kasten öldürme suçundan olay yeri inceleme tutanağı, adli tıp raporundan alınan raporlar, sanığın söyledikleri ve diğer hususlar dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi. (İHA)

