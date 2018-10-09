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Üvey babası boyu uzun diye öyle bir şey yaptı ki...

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 10:40 | Son Güncelleme

Erzurum’da üvey babasının sırf boyu uzun diye evden attığı Akromegali hastası Serap Demir, "Dışarı çıktığımda insanlar boyuma gülüyor. Bu boyla bana kimse iş vermiyor. Geceleri hastane köşelerinde kalıyorum, hastayım kimse maalesef bana yardım etmiyor” diye isyan etti

Aslen Adıyamanlı olup Erzurum’da doğup büyüyen Serap Demir (24), yaşı ilerledikçe boyu sürekli uzamaya başladı. 24 yaşına geldiğinde boyu 2 metreye ulaşan Demir, üvey babası tarafından boyunun çok uzun olduğu ve hastalığının ilerlediği gerekçesiyle evden kovuldu. Öz babasının cezaevinde olması nedeniyle sokakta kalan genç kız, bazı geceleri ise hastanede kalıyor.

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Genç kız ailesinin kendisine sahip çıkmadığı ifade ederek, “Dışarıya çıktığım zaman insanlar boyuma gülüyor. Kalabalık yerlere çıkamıyorum, oturamıyorum dışarıda insanlar bana güldükçe psikolojim bozuluyor. Boyum tam olarak 2 metre doğuştan bu şekildeyim yaşım ilerledikçe sürekli boyum uzamaya başladı.
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Babam cezaevine girince annem başkasıyla evlendi, üvey babam da beni evden kovdu. Bu boyla bana kimse iş vermiyor. Geceleri hastane köşelerinde kalıyorum, hastayım kimse maalesef bana yardım etmiyor” dedi.
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Yetkililerden tek isteğinin bir ev olduğunu belirten Demir, “Sadece bir evim olsun içinde rahatça yaşayabileyim, kiramı karşılasınlar yeter. Hastane köşelerinde yaşamaktan sıkıldım. Ailem bana sahip çıkmıyor, gidecek bir yerim yok. Tek istediğim yaşayabileceğim bir evim olsun” diye konuştu.
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah yardımcısı olsun yok mu bu ülkenin Kaymakamı Valisi Sosyal hizmetleri bi çözüm bulamıyorlar mı bu kıza...
Kizim kaymakamliga gittin mi, devletimizin şu an icinde bulundugu berbat durum tepedekilerden kaynakli,ama.hala halkina duyarli.memurlerimiz var, devletimiz bu tepedekilere ragmen buyuktur unutma
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