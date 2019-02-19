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Üvey babasının dövdüğü minik Esma, yaşam savaşını kaybetti (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 18:18 | Son Güncelleme

ESMA TOPRAĞA VERİLDİ Sakarya'nın Geyve ilçesinde üvey babası Emre Salpat (28) tarafından dövüldüğü iddia edilen Esma Asel Kolat, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde 84 gündür sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti.

ESMA TOPRAĞA VERİLDİ
Sakarya'nın Geyve ilçesinde üvey babası Emre Salpat (28) tarafından dövüldüğü iddia edilen Esma Asel Kolat, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde 84 gündür sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti. Minik Esma'nın cenazesi, ikindi namazından sonra Geyve Nuriosmaniye Mahallesi Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazede güçlükle ayakta durabildiği gözlenen baba Halil Kolat, kızının mezarındaki toprağı elleriyle düzeltti. Geyve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cenazede geniş güvenlik önlemleri aldı.

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