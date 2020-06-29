Üvey oğlundan hamile kalan kadından skandal paylaşım!

Takipçileri tarafından topa tutulan kadın rezaleti bir adım daha öteye taşımış ve hamile olduğunu duyurmuştu. Tüm dünyada gazete manşetlerine çıkan skandal ilişkide yeni bir gelişme yaşandı.
Rusya’da yaşayan Instagram fenomeni Marina Balmasheva geçtiğimiz ay Instagram hesabından, üvey oğlu ile ilişkisi olduğunu açıkladıktan sonra, takipçileri tarafından topa tutulmuş ve kendini eleştiri oklarının hedefinde bulmuştu.
35 yaşındaki Marina Balmasheva'nın eski kocası, katıldığı canlı yayında şoke eden itiraflarda bulunmuştu ve Marina’nın kendisiyle evli olduğu dönemde üvey oğluyla ilişki yaşadığını anlatmıştı.
“Gece ikisinin seslerini duydum” diyen kocasına cevap vermek için canlı yayına bağlanan Marina, iddiaları kabul ederek herkesi şoka sokmuştu.
Şu anda çok mutlu olduğunu söyleyen kadın, 20 yaşındaki yeni sevgilisiyle mutluluk pozları verip sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaştığında takipçilerinin desteğini bekliyordu.
Ancak bunun yerine eleştiri yağmuruna tutuldu. Rus influencer'ın takipçi sayısı 420 binden 410 bine düştü.
Marina şu anki erkek arkadaşı Vladimir’le 13 sene önce tanıştığında, Vladimir yedi Marina da 22 yaşındaydı.
Marina’nın eski eşi Alexey Shavyrin’in oğlu olan Vladimir, Maria ile babası boşanana dek yaklaşık 10 yıl kadar birlikte yaşadı.
Marina Instagram sayfasında Vladimir’le birlikte çekilmiş 13 sene öncesine ait bir fotoğrafla bugünden bir görüntüyü birlikte paylaşmıştı.
Marina’nın Rusça yaptığı paylaşımda “Hayatın neler getireceğini ve seni gülümseten biriyle ne zaman tanışacağını asla bilemezsin. Biliyorum, bazılarınız bizi yargılayacak bazılarınızsa destek verecek; ama biz mutluyuz ve aynısını size de dileriz” yazmıştı.
Marina, erkek arkadaşıyla birbirlerine çok aşık olduklarını, şu sıralar düğün planı yaptıklarını ve gelecekte de çocuk planladıklarını söyleyerek ilişkisini savunmuştu.
Marina bu olayın ortaya çıkmasının aradan bir ay bile geçmeden bombayı patlattı. Marina, 20 yaşındaki sevgilsinden bebek beklediğini açıklayarak tüm dünyada haber olmuştu.
Dört haftalık hamile olduğunu duyuran sosyal medya fenomeni, evlilik kararı aldıklarını da duyurmuştu.
Popüler Rus blogger, yaptığı paylaşımda "Saklamaktan yoruldum. Hayatta her şey mümkün. Hamileyim ve bebeğimizi de düşünerek evlenmeye karar verdik" ifadelerini kullandı.
Marina'nın takipçilerinden bazıları çifti tebrik ederek mutluluklar dilerken, bazıları ise bebeğinin babasının kim olduğu konusunda kafalarının karıştığını söyledi.
Marina bu kez de sosyal medya hesabından bebeğinin ultrason görüntüsünü paylaştı. Utanmaz fenomen, 8 haftalık ve 3-4 günlük olduğunu söylediği bebeğinin boyunun 18 milimetre olduğunu açıkladı.
"Şimdiden gerçek bir insana benziyor" diyen Marina, Marina, birlikte oldukları dönemde eski kocasının beş çocuğunu da evlat edinmişti.
Marina'nın eski kocası ise, kadının oğlunu baştan çıkardığını söyledi ve oğlunun daha önce hiç kız arkadaşı olmadığını iddia etti.
Marina, birlikte oldukları dönemde eski kocasının beş çocuğunu da evlat edinmişti.