Üvey oğlundan hamile kalan kadından skandal paylaşım!

Takipçileri tarafından topa tutulan kadın rezaleti bir adım daha öteye taşımış ve hamile olduğunu duyurmuştu. Tüm dünyada gazete manşetlerine çıkan skandal ilişkide yeni bir gelişme yaşandı.

Rusya’da yaşayan Instagram fenomeni Marina Balmasheva geçtiğimiz ay Instagram hesabından, üvey oğlu ile ilişkisi olduğunu açıkladıktan sonra, takipçileri tarafından topa tutulmuş ve kendini eleştiri oklarının hedefinde bulmuştu.

35 yaşındaki Marina Balmasheva'nın eski kocası, katıldığı canlı yayında şoke eden itiraflarda bulunmuştu ve Marina’nın kendisiyle evli olduğu dönemde üvey oğluyla ilişki yaşadığını anlatmıştı.

“Gece ikisinin seslerini duydum” diyen kocasına cevap vermek için canlı yayına bağlanan Marina, iddiaları kabul ederek herkesi şoka sokmuştu.

Şu anda çok mutlu olduğunu söyleyen kadın, 20 yaşındaki yeni sevgilisiyle mutluluk pozları verip sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaştığında takipçilerinin desteğini bekliyordu.

Ancak bunun yerine eleştiri yağmuruna tutuldu. Rus influencer'ın takipçi sayısı 420 binden 410 bine düştü.