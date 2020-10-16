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Uyanır uyanmaz yüzünüze sürün! Kahve telvesi, soğuk su, poşet çay...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sabahları neden yüzümüz şişmiş bir şekilde uyanırız ve bu durumdan nasıl kurtulabiliriz? Bu durum çoğunlukla beslenme ve yaşam tarzındaki ufak değişikliklerle önlenebiliyor. Ancak uyandığınızda aynada gördüğünüz yüzdeki şişlikler uzun zamandır geçmiyor, rahatsız edici bir boyuta ulaşıyorsa ya da bir anda ortaya çıkan yüzün belli bir bölümünde toplanmış şişlik varsa elbette doktora başvurmalısınız. Sabahları yüzünüzün aşırı şişmesinin nedenlerini Dr. Sinan Akkurt açıkladı.

Uyanır uyanmaz yüzünüze sürün! Kahve telvesi, soğuk su, poşet çay...

Şişmiş bir yüzle uyanmanın nedeni pek çok insan için gece boyunca normal sıvı tutulmasından kaynaklanır. Ancak bir kişi çok az veya çok fazla uyursa şişlik daha da belirgin bir hal alabilir. Yatmak, sıvının yüz toplanmasına neden olur ve kişinin uyku pozisyonu da bunu şiddetlendirebilir. Örneğin yüzüstü yatmak yüzün daha fazla şişmesini tetikleyebilir. Bu durumda uyandıktan itibaren başınızı dik tutmak işe yarayacaktır.

MAKYAJ

Makyajı temizlemeden uyumak kontakt dermatit adı verilen bir cilt reaksiyonuna neden olabilir. Bu da yüz ve gözlerde kızarıklık, tahriş veya şişkinliğe yol açabilir. Vakaların çoğu için endişe edilecek bir durum yoktur ancak şişmiş gözler veya gözlerini açmada güçlük gibi ciddi semptomları olanların tıbbi müdahaleye ihtiyacı vardır. Makyajınızı temizlemeden uyumamaya özen gösterin.

GIDALAR

Bazı yiyecekleri akşam ya da gece saatlerinde tüketmek, sabahları ekstra şişkinliğe neden olur. Genel itibarıyla sodyum içeriği yüksek yiyecekler vücudun daha fazla su tutmasına neden olabilir.
Ana sodyum kaynağı tuz olmakla birlikte, maden suları, başta hamsi olmak üzere deniz ürünleri, peynir, kırmızı ve yeşil biber, fındık, fıstık, ceviz, kereviz ve havuç sodyum içerir. Sodyumdan zengin bir beslenme daha çok susatır, bu yüzden daha fazla su içersiniz. Ancak vücut bu fazla suyu idrarla atmadan yüz dahil farklı alanlarda toplayabilir. Özellikle akşam beslenmesinde kaçınılması gereken bazı yaygın yüksek sodyumlu yiyecekleri şöyle sıralayabiliriz: Hamburger, patates kızartması, pizza gibi fast food yiyecekler, pastırma ve sucuk gibi işlenmiş etler, suşi, soya soslu yemekler, cips, tuzlu kraker…

ALKOL

Alkol, bir kişinin daha fazla idrara çıkmasına neden olur ve bu da hafif dehidrasyona yol açabilir. Vücut, buna yanıt olarak su tutabilir.

ADET

Menstruasyon genellikle sıvı tutulmasına neden olur ve yaklaşan bir adet döneminden önce kişi uyandığında yüzünde şişlik fark edebilir.

ALERJİLER

Bazen sabahları yüzdeki şişkinlik, geceleri solunan toza, tüylere veya polene bağlı alerjiden kaynaklanabilir. Kişi uyanana kadar herhangi bir belirti fark etmeyebilir. Alerjik reaksiyonun tıkanıklık, burun akıntısı, hapşırma ve kaşıntılı veya sulu gözler gibi diğer semptomları, alerjilerin şişkinliğe neden olduğunu gösterebilir.

SİNÜS ENFEKSİYONU

Sabahları şişmiş bir yüzle uyanmanızın sebebi sinüs enfeksiyonu olabilir. Bu durumda yüzde ağrı ve hassasiyet, geniz akıntısı, frontal baş ağrısı, diş ağrısı, ateş ve burun tıkanıklığı gibi semptomlar da görülecektir.

HİPOTİROİDİZM

Tiroid yetmezliği de yüz şişkinliğinin nedenleri arasındadır. Hipotiroidizm ayrıca kilo almaya, yorgunluğa, saç dökülmesine, soğuğa karşı dayanıksızlığa ve cilt kuruluğuna da yol açabilir.

YÜZDEKİ ŞİŞLİĞİ EVDE GEÇİRMEK İÇİN NE YAPMALI?

Sabah uyandığınızda yüzünüzdeki şişlikten rahatsızsanız evde uygulayabileceğiniz yöntemlerin başında yüzünüze soğuk su uygulamak ya da bir havlu ile soğuk kompres yapmak gelir. Ayrıca şişlik olan bölgelere kahve telvesi veya soğutulmuş bir çay poşeti uygulamak, cildi uyarmaya ve kan damarlarını daraltarak şişkinliği azaltmaya yardımcı olabilir. Öte yandan güne egzersizle başlamak da iyi bir fikirdir.

“Sabahları şişmiş bir yüzle uyanmak istemiyorsanız sodyum içeriği yüksek gıdalardan kaçının.

Özellikle akşam geç saatlerde veya gecenin ilerleyen saatlerinde rafine karbonhidratlardan kaçının. Yatmadan önce yemek yemeyin.

Az ya da fazla uyumaktan kaçının. Sırtüstü uyumaya çalışın. Gün boyunca yeterince su tüketin. Alkol tüketiminden de kaçının."


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