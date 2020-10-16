Uyanır uyanmaz yüzünüze sürün! Kahve telvesi, soğuk su, poşet çay...

Şişmiş bir yüzle uyanmanın nedeni pek çok insan için gece boyunca normal sıvı tutulmasından kaynaklanır. Ancak bir kişi çok az veya çok fazla uyursa şişlik daha da belirgin bir hal alabilir. Yatmak, sıvının yüz toplanmasına neden olur ve kişinin uyku pozisyonu da bunu şiddetlendirebilir. Örneğin yüzüstü yatmak yüzün daha fazla şişmesini tetikleyebilir. Bu durumda uyandıktan itibaren başınızı dik tutmak işe yarayacaktır.

MAKYAJ

Makyajı temizlemeden uyumak kontakt dermatit adı verilen bir cilt reaksiyonuna neden olabilir. Bu da yüz ve gözlerde kızarıklık, tahriş veya şişkinliğe yol açabilir. Vakaların çoğu için endişe edilecek bir durum yoktur ancak şişmiş gözler veya gözlerini açmada güçlük gibi ciddi semptomları olanların tıbbi müdahaleye ihtiyacı vardır. Makyajınızı temizlemeden uyumamaya özen gösterin.

GIDALAR

Bazı yiyecekleri akşam ya da gece saatlerinde tüketmek, sabahları ekstra şişkinliğe neden olur. Genel itibarıyla sodyum içeriği yüksek yiyecekler vücudun daha fazla su tutmasına neden olabilir.

Ana sodyum kaynağı tuz olmakla birlikte, maden suları, başta hamsi olmak üzere deniz ürünleri, peynir, kırmızı ve yeşil biber, fındık, fıstık, ceviz, kereviz ve havuç sodyum içerir. Sodyumdan zengin bir beslenme daha çok susatır, bu yüzden daha fazla su içersiniz. Ancak vücut bu fazla suyu idrarla atmadan yüz dahil farklı alanlarda toplayabilir. Özellikle akşam beslenmesinde kaçınılması gereken bazı yaygın yüksek sodyumlu yiyecekleri şöyle sıralayabiliriz: Hamburger, patates kızartması, pizza gibi fast food yiyecekler, pastırma ve sucuk gibi işlenmiş etler, suşi, soya soslu yemekler, cips, tuzlu kraker…