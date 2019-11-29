KADIN

Uyarı çocuklar için geldi: 'Çekirdek yerken dikkat!'

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Uzmanlar, çekirdek ve kabuklu kuru yemişlerin çocukların dişlerinde şekil bozukluğuna neden olduğunu, diş boşluğu arasına sıkışan gıdaların, diş etine zarar vererek uç kısımlarda diş kopmasına neden olduğunu söyledi.

Uyarı çocuklar için geldi: 'Çekirdek yerken dikkat!'

Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Çocuk Diş Hekimi Uzmanı Pedodontist Selçuk Savaş, yaptığı açıklamayla aileleri, çocuklarda çekirdek ve kabuklu kuru yemişlerin tüketilmesi noktasında uyardı.

Pedodontist Savaş, sağlık bakımından önemli mineraller içeren fakat çocukların diş sağlığına zarar veren çekirdek ve kabuklu kuru yemişlerin dişlerde şekil bozukluğuna neden olduğunu söyledi. Savaş, şöyle devam etti: 'Çekirdek ve kuru yemiş sınıfı ürünlere baktığımız zaman aslında hepsi çocuklarımızın diş sağlığı açısından faydalar içermektedir. İçerisindeki kalsiyum, fosfat, vitamin, magnezyum, çinko demir gibi mineraller içermektedir. Bununla birlikte tüketim alışkanlığı ve tüketim sıklığı maalesef bazı diş problemlerine yol açabiliyor. Özellikle bizim toplumda ailelerin akşam sohbetlerinde çayın yanında sürekli tüketilen çiğdem, kabak çekirdeği ya da kabuklu olarak tüketilen fıstık gibi ürünler doğru tüketilmediği ya da çok sıklıkla tüketildiği zaman çocukların dişine zarar verebilmektedir. Özellikle küçük yaşlardaki çocuklarda daha süt dişlenme döneminde dişler arasında minik boşluklar bulunmaktadır. Bu boşluklar arasına sıkışan gıdalar, çekirdek kabukları diş etine zarar vermektedir. Ya da kabuklu kuru yemişleri kırmak için kullanmış oldukları kuvvet dişlerde abrozyona neden olmakla birlikte uç kısmında bir miktarda, diş kopmasına neden olabilmektedir. Bunun tabi çok az kullanımlarda olması mümkün değil. Bilinçsizce çok sık tüketim yapan çocuklarda bu durum daha zararlı olmaktadır.'

cekirde

Çocukların 9 yaşına kadar çekirdek ve kabuklu kuru yemişleri ebeveynleri kontrolünde tüketmesi gerektiğine dikkat çeken Savaş, “Burada en önemli faktör tüketim sıklığı. Süt dişlerinin değişim sıklığı 5 veya 7 yaş aralığında olmaktadır. Bu dönem de iki olumsuz durum var. İlki düşecek olan süt dişleri zaten sallanma pozisyonunda olduğu için çocukların diş sağlığını olumsuz etkilemektedir. İkincisi ise süt dişin çıkmasının ardından yenileri çıktıktan sonra 7 yaşlarında henüz mine dediğimiz üst tabaka olgunlaşmamıştır. Bu dönemlerde çok sık ön dişlere bastırarak yapılan uygulamalarda daha fazla zarar görmektedir. Kesin bir yaş belirtmek her çocuğa göre farklılıklar göstermektedir. Bu yüzden yaş belirtmek doğru değil ama 9 yaşından sonra tüketmeleri en azından oluşabilecek zararı minimum seviyeye doğru indireceğinden daha faydalı olur. Çocukların çekirdekleri ya da kuru yemişleri kabukları alınarak ebeveynlerin yardımıyla tüketmeleri daha doğru olur.

Öte yandan 12 yaş altında çocuklarda, çocuklar diş ağrıları hariç dişlerindeki sıkıntıları dile getirmekte zorlanabilirler. Çocukların dişlerindeki zararı önlemek adına ön ve arkada dişlerinin 6 ayda bir kontrollerinin yapılması lazım” diye konuştu.

(İHA)

PARTNERCumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu! En çok onlar sevindi...Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu! En çok onlar sevindi...
Çocuğunuzun sağlığı için aşı takvimini takip edinÇocuğunuzun sağlığı için aşı takvimini takip edin
Türkler evlilikte az çocuk istiyorTürkler evlilikte az çocuk istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çocuklarda çekirdek yemenin zararı çekirdek

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Acı gerçek! Endometriozis ağrısı görünür olsaydı nasıl olurdu?

Acı gerçek! Endometriozis ağrısı görünür olsaydı nasıl olurdu?

Sıcak banyoya elveda deyin

Sıcak banyoya elveda deyin

Cinsellikten soğutuyor ama aslında basit bir çözümü var!

Cinsellikten soğutuyor ama aslında basit bir çözümü var!

Efsanesini öğrenip satın alın! Kokina'nın rengi bozulmadan duruyorsa...

Efsanesini öğrenip satın alın! Kokina'nın rengi bozulmadan duruyorsa...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bu özelliklere sahip olanların ikiz bebeği olma ihtimali daha yüksek

Bu özelliklere sahip olanların ikiz bebeği olma ihtimali daha yüksek

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yeni doğanlarda sarılık nasıl önlenir?

Yeni doğanlarda sarılık nasıl önlenir?

Annede ağrılı süt gelmesinin 7 nedeni

Annede ağrılı süt gelmesinin 7 nedeni

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
10 adımda çocukları ev kazalarından koruyun

10 adımda çocukları ev kazalarından koruyun

Fazla süt tüketimi bebeklerde kabızlık yapıyor

Fazla süt tüketimi bebeklerde kabızlık yapıyor

Oğlu yalnız kaldığında ağlamasın diye maketini yaptıran anne sosyal medyayı ikiye böldü

Maketini yaptırdı sosyal medyayı ikiye böldü

Göbek bağının geç kesilmesi hayat kurtarıyor

Geç kesilmesi hayat kurtarıyor

Ortalama kilonun altında doğan erkek bebeklerde kısırlık riski daha yüksek

Ortalama kilonun altında doğan erkek bebeklerde kısırlık riski daha yüksek

Emziren annelere uyarı: Elektrikli süt pompalarındaki tehlike

100 kadından 41'i bunu tercih ediyor ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.