Uyarı çocuklar için geldi: 'Çekirdek yerken dikkat!'

Pedodontist Savaş, sağlık bakımından önemli mineraller içeren fakat çocukların diş sağlığına zarar veren çekirdek ve kabuklu kuru yemişlerin dişlerde şekil bozukluğuna neden olduğunu söyledi. Savaş, şöyle devam etti: 'Çekirdek ve kuru yemiş sınıfı ürünlere baktığımız zaman aslında hepsi çocuklarımızın diş sağlığı açısından faydalar içermektedir. İçerisindeki kalsiyum, fosfat, vitamin, magnezyum, çinko demir gibi mineraller içermektedir. Bununla birlikte tüketim alışkanlığı ve tüketim sıklığı maalesef bazı diş problemlerine yol açabiliyor. Özellikle bizim toplumda ailelerin akşam sohbetlerinde çayın yanında sürekli tüketilen çiğdem, kabak çekirdeği ya da kabuklu olarak tüketilen fıstık gibi ürünler doğru tüketilmediği ya da çok sıklıkla tüketildiği zaman çocukların dişine zarar verebilmektedir. Özellikle küçük yaşlardaki çocuklarda daha süt dişlenme döneminde dişler arasında minik boşluklar bulunmaktadır. Bu boşluklar arasına sıkışan gıdalar, çekirdek kabukları diş etine zarar vermektedir. Ya da kabuklu kuru yemişleri kırmak için kullanmış oldukları kuvvet dişlerde abrozyona neden olmakla birlikte uç kısmında bir miktarda, diş kopmasına neden olabilmektedir. Bunun tabi çok az kullanımlarda olması mümkün değil. Bilinçsizce çok sık tüketim yapan çocuklarda bu durum daha zararlı olmaktadır.'

Çocukların 9 yaşına kadar çekirdek ve kabuklu kuru yemişleri ebeveynleri kontrolünde tüketmesi gerektiğine dikkat çeken Savaş, “Burada en önemli faktör tüketim sıklığı. Süt dişlerinin değişim sıklığı 5 veya 7 yaş aralığında olmaktadır. Bu dönem de iki olumsuz durum var. İlki düşecek olan süt dişleri zaten sallanma pozisyonunda olduğu için çocukların diş sağlığını olumsuz etkilemektedir. İkincisi ise süt dişin çıkmasının ardından yenileri çıktıktan sonra 7 yaşlarında henüz mine dediğimiz üst tabaka olgunlaşmamıştır. Bu dönemlerde çok sık ön dişlere bastırarak yapılan uygulamalarda daha fazla zarar görmektedir. Kesin bir yaş belirtmek her çocuğa göre farklılıklar göstermektedir. Bu yüzden yaş belirtmek doğru değil ama 9 yaşından sonra tüketmeleri en azından oluşabilecek zararı minimum seviyeye doğru indireceğinden daha faydalı olur. Çocukların çekirdekleri ya da kuru yemişleri kabukları alınarak ebeveynlerin yardımıyla tüketmeleri daha doğru olur.

Öte yandan 12 yaş altında çocuklarda, çocuklar diş ağrıları hariç dişlerindeki sıkıntıları dile getirmekte zorlanabilirler. Çocukların dişlerindeki zararı önlemek adına ön ve arkada dişlerinin 6 ayda bir kontrollerinin yapılması lazım” diye konuştu.

(İHA)

