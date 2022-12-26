HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Uyarı FBI'dan geldi! Bu duyuruya dikkat

Uyarı FBI'dan geldi! Bu duyuruya dikkat

26.12.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FBI'ya bağlı İnternet Suçları Şikayet Merkezi, siber suçluların arama motoru reklam hizmetlerini kullandıkları konusunda uyarıda bulundu. Merkez, yayınladığı kamu hizmeti duyurusunda suçluların bu hizmetleri niçin kullandıklarını açıklarken, "Kendinizi korumak için ipuçları" başlığıyla bireylerin alması önerilen önlemleri paylaştı. Bu noktada verilen "reklam engelleyici tavsiyesi" ise tüm dikkatleri üzerine çekti.

Uyarı FBI'dan geldi! Bu duyuruya dikkat

Siber saldırganlar finansal bilgilerimiz de dahil olmak üzere kişisel birçok bilgimizi elde etmek için uğraşıyor. Neredeyse her gün bir siber saldırının haberini aldığımız şu günlerde, Amerika Birleşik Devletleri'nin iç istihbarat ve güvenlik gücü olan Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) bağlı İnternet Suçları Merkezi bir kamu hizmeti duyurusu paylaşarak önemli bir uyarı yaptı.

FBI UYARIYOR! SİBER SUÇLULAR...

Merkezin "Kullanıcıları dolandırmak için arama motoru reklam hizmetlerini kullanarak markaları taklit eden siber suçlular" başlığıyla yayınladığı kamu hizmeti duyurusunda "FBI, siber suçluların markaları taklit etmek ve kullanıcıları fidye yazılımı barındıran, giriş bilgilerini ve diğer finansal bilgileri çalan kötü amaçlı sitelere yönlendirmek için arama motoru reklam hizmetlerini kullandıkları konusunda halkı uyarıyor." ifadeleri yer aldı.

siber suç

Duyuruda paylaşılan bilgilere göre, siber suçlular gerçek bir işletmenin veya hizmetin benzeri bir alan adını kullanarak internet arama sonuçlarında görünen reklamlar satın alıyor. Bir kullanıcı o işletmeyi veya hizmeti aradığında, bu reklamlar arama sonuçlarının en üstünde görünüyor. Bu reklamlar, taklit edilen işletmenin veya hizmetin resmi web sayfasına benzeyen ve aslında kötü amaç taşıyan bir web sayfasına bağlantı veriyor.

FBI2

Bu reklamların ayrıca finansla ilgili web sitelerini, özellikle de kripto para birimi hakkındaki platformları taklit etmek için kullanıldığı belirtiliyor. Bu kötü amaçlı siteler, gerçek gibi görünseler de kullanıcılardan giriş bilgilerini ve finansal bilgilerini girmelerini isteyerek siber suçlulara erişim sağlıyor.

Duyuruda, arama motoru reklamlarının doğası gereği kötü niyetli olmadığı, ancak reklamı yapılan bir bağlantı aracılığıyla bir web sayfasına erişirken dikkatli olmanın önemli olduğu belirtiliyor.

Fidye yazılımıyla elde edilen paraların yüzde 74'ü Rusya ile bağlantılı bilgisayar korsanlarına gidiyor Fidye yazılımıyla elde edilen paraların yüzde 74'ü Rusya ile bağlantılı bilgisayar korsanlarına gidiyor

FBI'DAN KENDİNİZİ KORUMAK İÇİN İPUÇLARI

Söz konusu duyuruda kendinizi korumak için ipuçları başlığıyla FBI'nın bireylerin almasını önerdiği önlemler de yer alıyor. Bu önlemler şöyle sıralanıyor:

  • Bir reklama tıklamadan önce, sitenin orijinal olduğundan emin olmak için URL'yi kontrol edin. Kötü amaçlı bir alan adı, amaçlanan URL'ye benzer olabilir, ancak yazım hataları veya yanlış yerleştirilmiş bir harf olabilir.
  • Bir işletme veya finans kurumunu aramak yerine, resmi web sitesine doğrudan erişmek için işletmenin URL'sini bir internet tarayıcısının adres çubuğuna yazın.

DİKKAT ÇEKEN REKLAM ENGELLEYİCİ TAVSİYESİ

  • İnternette arama yaparken bir reklam engelleme uzantısı kullanın. Çoğu internet tarayıcısı, bir kullanıcının reklam engelleyici uzantılar da dahil olmak üzere uzantılar eklemesine izin verir. Bu reklam engelleyiciler, belirli web sitelerinde reklamlara izin verirken diğerlerinde reklamları engellemek için bir tarayıcı içinde açılıp kapatılabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mahsa Amini'den airfryer'a... Instagram 2022 bitmeden açıkladı! Mahsa Amini'den airfryer'a... Instagram 2022 bitmeden açıkladı!
Bir gecelik eğlence için akın ettiler: Yüzde 85'e ulaşacakBir gecelik eğlence için akın ettiler: Yüzde 85'e ulaşacak
"Nesilde bir kez görülebilecek" denilmişti! Felaket büyüyor, ölü sayısı arttı! "Nesilde bir kez görülebilecek" denilmişti! Felaket büyüyor, ölü sayısı arttı!
Anahtar Kelimeler:
FBI Siber suç siber suçlar

En Çok Okunan Haberler

İlk kez rakam verildi! 12.292 TL detayı...

İlk kez rakam verildi! 12.292 TL detayı...

Çalışanlar dikkat! Maaşlardaki vergi yükü düşüyor! 2 bin 250 lira…

Çalışanlar dikkat! Maaşlardaki vergi yükü düşüyor! 2 bin 250 lira…

'Son evliya' ortalığı karıştırdı! "Ateş böceği gibi dolaşıyoruz"

'Son evliya' ortalığı karıştırdı! "Ateş böceği gibi dolaşıyoruz"

'En az iki ay daha...' Kombine hastalık ailelerin kabusu oldu

'En az iki ay daha...' Kombine hastalık ailelerin kabusu oldu

Batman'a dönmeye başladılar! 1 milyonluk ev yaptırıp...

Batman'a dönmeye başladılar! 1 milyonluk ev yaptırıp...

Kimseye aldırmadı! Metroda mide bulandıran görüntüler

Kimseye aldırmadı! Metroda mide bulandıran görüntüler

İlginizi Çekebilir

Saç kurutma makinesini çalıştıran köpek bir evi ateşe verdi!

Saç kurutma makinesini çalıştıran köpek bir evi ateşe verdi!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.