Uyarı FBI'dan geldi! Bu duyuruya dikkat

Siber saldırganlar finansal bilgilerimiz de dahil olmak üzere kişisel birçok bilgimizi elde etmek için uğraşıyor. Neredeyse her gün bir siber saldırının haberini aldığımız şu günlerde, Amerika Birleşik Devletleri'nin iç istihbarat ve güvenlik gücü olan Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) bağlı İnternet Suçları Merkezi bir kamu hizmeti duyurusu paylaşarak önemli bir uyarı yaptı.

FBI UYARIYOR! SİBER SUÇLULAR...

Merkezin "Kullanıcıları dolandırmak için arama motoru reklam hizmetlerini kullanarak markaları taklit eden siber suçlular" başlığıyla yayınladığı kamu hizmeti duyurusunda "FBI, siber suçluların markaları taklit etmek ve kullanıcıları fidye yazılımı barındıran, giriş bilgilerini ve diğer finansal bilgileri çalan kötü amaçlı sitelere yönlendirmek için arama motoru reklam hizmetlerini kullandıkları konusunda halkı uyarıyor." ifadeleri yer aldı.

Duyuruda paylaşılan bilgilere göre, siber suçlular gerçek bir işletmenin veya hizmetin benzeri bir alan adını kullanarak internet arama sonuçlarında görünen reklamlar satın alıyor. Bir kullanıcı o işletmeyi veya hizmeti aradığında, bu reklamlar arama sonuçlarının en üstünde görünüyor. Bu reklamlar, taklit edilen işletmenin veya hizmetin resmi web sayfasına benzeyen ve aslında kötü amaç taşıyan bir web sayfasına bağlantı veriyor.

Bu reklamların ayrıca finansla ilgili web sitelerini, özellikle de kripto para birimi hakkındaki platformları taklit etmek için kullanıldığı belirtiliyor. Bu kötü amaçlı siteler, gerçek gibi görünseler de kullanıcılardan giriş bilgilerini ve finansal bilgilerini girmelerini isteyerek siber suçlulara erişim sağlıyor.

Duyuruda, arama motoru reklamlarının doğası gereği kötü niyetli olmadığı, ancak reklamı yapılan bir bağlantı aracılığıyla bir web sayfasına erişirken dikkatli olmanın önemli olduğu belirtiliyor.

FBI'DAN KENDİNİZİ KORUMAK İÇİN İPUÇLARI

Söz konusu duyuruda kendinizi korumak için ipuçları başlığıyla FBI'nın bireylerin almasını önerdiği önlemler de yer alıyor. Bu önlemler şöyle sıralanıyor:

Bir reklama tıklamadan önce, sitenin orijinal olduğundan emin olmak için URL'yi kontrol edin. Kötü amaçlı bir alan adı, amaçlanan URL'ye benzer olabilir, ancak yazım hataları veya yanlış yerleştirilmiş bir harf olabilir.

Bir işletme veya finans kurumunu aramak yerine, resmi web sitesine doğrudan erişmek için işletmenin URL'sini bir internet tarayıcısının adres çubuğuna yazın.

DİKKAT ÇEKEN REKLAM ENGELLEYİCİ TAVSİYESİ