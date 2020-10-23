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Uyarı geldi: Bir çay kaşığı bile ölüme götürüyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.10.2020 08:14 | Son Güncelleme

Türkiye art arda meydana gelen sahte içki kaynaklı ölüm haberleriyle sarsılıyor. Düşük maliyeti nedeniyle insan sağlığını gözetmeksizin imal edilen sahte içkiler, çeşitli sağlık sorunlarının yanı sıra ölümlere de neden oluyor. İç hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğluya göre sahte içkinin bir çay kaşığı içilmesi bile zehirlenmeye neden olabiliyor.

Uyarı geldi: Bir çay kaşığı bile ölüme götürüyor

Sahte içki zehirlenmesine bağlı olarak Türkiye'de yaşanan ölümler büyük endişe yarattı. Uzmanlar, sahte içki yapımında kullanılan metil alkol, ispirto, anti-freeze sıvıları, fotokopi sıvıları, çözücüler, boya çıkarıcılar, vernik, otomobil cam temizleyicileri, maket uçak yakıtları ve karbüratör temizleyicileri gibi maddelerin hayati fonksiyonları altüst ettiğini belirtiyor.

Metil alkol ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan İç hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu, "Metil alkol renksiz, uçucu bir sıvıdır. Aslında sanayide kullanılan kimyasal bir madde. Kendine has bir kokusu vardır ama dışarıdan bakmakla ayırt edilemez. Bir çay kaşığı içilmesi bile ciddi zehirlenmeye neden olabilir" ifadelerini kullandı.

'BULANIK GÖRMEKTEN KÖRLÜĞE KADAR İLERLİYOR'

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Alkol zehirlenmesinin belirtilerine dikkat çeken Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu, "Şuur bulanıklığı, çift görme, bulanık görme, görme keskinliğinde azalma, önde karlı alan varmış gibi görme, görme alanında azalma, körlük gibi belirtilere sıklıkla rastlanabilir. Öte yandan karın ağrısı, bulantı-kusma, baş ağrısı, baş dönmesi, nöbet geçirme, vücutta asit birikmesi, hızlı ve derin nefes alma ihtiyacı gibi belirtilerin yanı sıra geç dönemde tansiyon düşmesi ve nabız yavaşlaması gibi belirtiler de görülmektedir" dedi.

Tedavi yöntemleri ile ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu, "Tedavi destekleyici önlemler ön plandadır. Serum verilir. B1 ve B6 vitamini verilir. Vücut asid yükü artmıştır bu nedenle asidozu düzeltici tedavi yapılır. Metanolün toksik metabolitinin oluşumunu engellemek amacıyla Fomepizol ya da Etanol ile önleyici tedavi yapılır. Diyaliz yapılır. Alımdan hemen sonra mide yıkama yapılırsa yararlı ve aktif kömür tedavisi yararsızdır. Çok erken fark edilip dinamik bir yaklaşım yapmak gerekir yoksa hasta kaybedilir" açıklamasında bulundu.

ALKOLÜN TEHLİKELİ SONUÇLARI GÖZ ARDI EDİLİYOR

Psikolog Oya Mortan Sevi ise alkol kullanımının psikolojik etkileri üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Alkole hayatında önemli bir rol veren bireylerin, bir kez daha ona ulaşabilmek için fiziksel sağlıklarını büyük bir riske atabileceğini belirti.

Şimdilerde eylem ve etkileşimlerimizin çok sınırlandığı bir dönem olduğunun altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Oya Mortan Sevi, "Belki de bu nedenle alkolün sık tüketiminin beyin ve beden sağlığını tehdit ettiği bilinen bir gerçek iken, şimdi de sahte alkolün yaşamları tehdit ettiği örnekler gündemimizde. Bu vesileyle altını çizmek isterim ki, alkol ne sorunlarımızı çözebilir ne de hayatımıza kalıcı bir katkı sağlayabilir. Dahası yoğun ve sık kullanımı, beyinde ve bedende kalıcı hasarlar oluşturabilir. Fiziksel ve ruhsal sağlığımızı korumanın yolu ise uzun vadede kalıcı hazlar yaratan gerçek deneyimlerdir; yaşam amaçları oluşturmak ve onlar için çaba harcamak, yeni beceriler geliştirmek, ilgi alanlarımıza, doğaya, spora, bilime, sanata, üretmeye, ailemize ve dostlarımıza vakit ayırmak gibi. Bu dönemde ortak amacımız fiziksel ve psikolojik sağlığımızı korumaya çalışmak olmalı, işlevsel olmayan davranış kalıpları ve alışkanlıkları kendimizden uzak tutmaya çabalamalıyız."


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