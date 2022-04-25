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Uyarılarda bulunulmuştu! Müsilaj kabusu geri mi dönüyor?

25.04.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Denizi'nde geçen yıl etkili olan müsilaj benzeri kirlilik, İstanbul'da bazı sahillerde yeniden görülmeye başlandı. yapılan çalışmalarda, müsilajın havaların ısınmasının ardından su sıcaklığının artmasıyla tekrar ortaya çıkma şartlarının oluştuğu tespit edilmiş, uzmanlar bu konuda uyarılarda bulunmuştu.

Kadıköy Fenerbahçe Sahili'nde bazı bölgelerde deniz salyasına benzer bir kirliliğin birikmeye başladığı görüldü. Oluşan kirlilik havadan da görüntülendi.

İstanbul'un sahillerinde geçen yıl etkili olan deniz salyası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin Marmara Denizi'nde başlattığı "müsilaj temizliği seferberliği" çalışmaları sonucunda etkisini yitirmişti.

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İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim görevlileri tarafından Marmara Denizi'nde yapılan çalışmalarda, müsilajın havaların ısınmasının ardından su sıcaklığının artmasıyla tekrar ortaya çıkma şartlarının oluştuğu tespit edilmiş, uzmanlar bu konuda uyarılarda bulunmuştu.

TEKİRDAĞ KIYILARI DA TURUNCUYA BOYANDI

Öte yandan Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyıları plankton çoğalması sonucu turuncu tonlara boyandı. Turuncu renkle beraber suda denizanaları da görüldü.
Her yıl bu mevsimlerde plankton çoğalması sonucu turuncu tonlara bürünen Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyıları yine aynı renge büründü. Turuncu tonların yanı sıra kıyılarda beyaz denizanalarının da çoğaldığı gözlendi. Denizde turuncu rengi ilk kez gören kimi vatandaşlar durumu şaşkınlıkla izlerken, duruma alışkın olan bazı vatandaşlar da her yıl böyle manzaralarla karşılaşabildiklerini, doğa olayı olduğundan dolayı buna engel olunamayacağını aktardı.

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Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, “Nisan ve Mayıs aylarında havaların ısınmasıyla beraber genelde biz bu turuncu renk ile karşılaşıyoruz. Vatandaşlarımızın hiçbir sıkıntı yaşamadan günlük ve taze balıklarını yesinler” dedi.

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''HER SENE OLAN BİR OLAY''

Kimi vatandaşlar da, “Bu her sene olan bir şey. 80’lerde, 70’lerde devamlı olan bir şey. Bu müsilaj falan değil yani. Yosunların sıcaklıklarla attığı bir olay. 1 ay sonra bir şey kalmayacak" dedi.

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''DOĞANIN BİR KANUNU''

Bazı vatandaşlar ise “Her sene olan bir mevzu. Bizim bildiğimiz bu deniz analarının yumurtlama dönemi var. Mayıs ayına doğru geçiyor. Müsilaj olmadığını sanıyorum. Böyle kıyı boyunca Altınova, Barbaros ve Şarköy’e doğru gidiyor. Açıklarda yok ama kıyılarda oluyor. Daha sonra kayboluyor. Bundan sonra müsilaj gelir mi bilemem. Bu da doğanın kanunu olacak bunlar. Buna ne belediye, ne hükümet, nede devlet engel olamaz” diye konuştu.

(AA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kadıköy deniz salyası
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