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Uygulama yapan polise ateş etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 11:49 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta uygulama yapan polislerin "Dur" ihtarına uymayan ve tüfekle ateş ederek kaçan şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ta uygulama yapan polislerin "Dur" ihtarına uymayıp tüfekle ateş ederek kaçan zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Onikişubat İlçesi Çamlık Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Polisin "Dur" ihtarına uymayan ve sürücüsünün Hasan Y, olduğu öğrenilen araç hızla uzaklaştı.

Kovalamaca sonucu bir ara sokakta sıkıştırılan aracından inen Hasan Y, polislere tüfekle ateş edip kaçtı.

Şüpheli, kısa bir kovalamacanın ardından silahıyla birlikte yakalandı.

Hasan Y'nin, çeşitli suçlardan çok sayıda sabıkasının olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmek üzere sağlık kontrolü için Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Binası'na getirilen zanlı, gazetecilere "Alkollüydüm, pişmanım." dedi.

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