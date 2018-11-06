Uygun fiyata PlayStation 4 oyunu nereden alınır!

PlayStation Türkiye, İngiltere merkezli çalıştığı için oyun fiyatlarını yükselen sterlin karşısında güncellemek zorunda kalmıştı. Ancak bu güncelleme ile ortaya gerçekten insanı güldüren fiyatlar ortaya çıkmıştı. Son günlerin hype yapmış oyunu olan Red Dead Redemption 2, PlayStation Store’da 469 TL’den satışa sunulmuştu. Evet yanlış okumadını dijital oyun 469 TL’ye satılıyor!
Peki, PSN hesabınızın bölgesini değiştirirseniz Red Dead Redemption 2’nin fiyatı ne kadar oluyor? Red Dead Redemption 2, Amerika PlayStation Store’unda 59.99 dolardan satışa sunulmuş durumda.
Doları 5.5 TL olarak alırsak RDR 2 oyunu 329 TL‘ye denk geliyor. Yani yaklaşık arada 140 TL gibi oldukça ciddi bir fark var. Hatta Endonezya PS Store’unda RDR 2 oyunu TL cinsinden 268 TL‘ye denk geliyor.
PS Türkiye cephesi bu duruma ekonomi kötü zamlar gelmek zorundaydı şeklinde yaklaşıyor. Peki, Endonezya‘nın ekonomisi çok mu iyi de oyun fiyatları uygun?
PlayStation Türkiye’nin bu durum karşısında henüz bir hamle yapmadığını göz önünde bulundurursak; yakın zamanda Türkiye oyuncularının büyük bir bölümünü kaybedeceğini söyleyebiliriz. Çünkü bölge değiştiren oyuncular direkt olarak bölgesine geçiş yaptığı yerin oyuncusu sayılıyor.
Ekonomisi oyun almak için pek elverişli olmayan ülkelerde özel fiyatlandırma yapan Sony, umarız yakın zamanda bu hatasından vazgeçer ve Türkiye için özel bir fiyatlandırma yoluna gider. Hatta oyuncuların büyük bir bölümü; oyunlar uygun fiyatlı olacaksa bölge kilidi bile gelebilir kafasına bürünmüş durumda. Bakalım PS Türkiye oyuncuların bu sonuna kadar haklı olan isyanına ne tepki verecek?
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