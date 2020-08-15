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Uygun fiyatlı oyun bilgisayarı! Xiaomi Redmi G

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.08.2020 10:04 | Son Güncelleme

Xiaomi şimdi de uygun fiyatlı oyun bilgisayarı üretecek. İşte Xiaomi Redmi G ile ilgili tüm detaylar.

Uygun fiyatlı oyun bilgisayarı! Xiaomi Redmi G

Şimdiye kadar akıllı telefon ve giyilebilir teknolojiler tarafında öne çıkan Xiaomi artık oyun odaklı laptop da üretecek.

Hali hazırda Xiaomi zaten PC sektöründe ufak ufak boy göstermeye başlamıştı. Şimdi ise Redmi logosu taşıyan kullanıcı dostu, uygun fiyatlı bir oyun bilgisayarı gelecek.
Xiaomi’den yapılan açıklamada uygun fiyatlı Redmi modelinin 14 Ağustos’ta tanıtılacağı belirtildi. Peki Xiaomi’nin yeni oyuncu bilgisayarı oyun severlere ne gibi avantajlar sunacak?

Redmi logosu taşıyacak olan yeni oyuncu bilgisayarı Intel tarafından geliştirilen işlemciler ile gelecek. Bilgisayarların birisinde Core i5 10200H diğerinde ise Core i5 10300H işlemcisi yer alacak. Bilgisayarların diğer özellikleri ise henüz netleşmiş değil.
Herşeyi bir yana bırakırsak Xiaomi’nin oyuncu bilgisayarlarının en önemli özelliği fiyatı olacak. Malum, söz konusu Redmi logosu taşıyan bir cihaz olduğunda fiyat etiketi de ortalamanın altında oluyor.

Elbette bu bilgisayarın ülkemize gelip gelmeyeceği de bir diğer soru işareti. Malum Xiaomi tüm ürünlerini ülkemizde satışa sunmuyor. Özellikle de PC tarafındaki ürünlerini.

Xiaomi Redmi G az öncede belirttiğimiz üzere 14 Ağustos’ta resmiyet kazanacak. Bilgisayarın fiyatı ve diğer özellikleri de bu tarihte belli olacaktır. Şimdilik merakla bekliyoruz. Bakalım Xiaomi bizlere nasıl bir sürpriz hazırlıyor.

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