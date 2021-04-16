Uygun fiyatlı telefon furyasına TCL de katıldı

Grubun en premium üyesi, 6GB RAM ve 256GB dahili depolamaya sahip Snapdragon 750G yonga setine sahip 549 euro TCL 20 Pro 5G. En iyi TV’leriyle tanınan bir şirketten bekleyebileceğiniz gibi, TCL, 20 Pro 5G’nin 6,67 inç, 20: 9 kavisli AMOLED ekranına özellikle dikkat etmiş.

TCL, paneli kendi bünyesinde oluşturmanın yanı sıra, daha iyi renk doğruluğu, daha doğal ekran tonları ve ekranda neler olup bittiğini analiz eden ve parlaklığı ayarlayan yapay zeka destekli bir özellik içeren NXTVISION ekran geliştirmeleri paketini oluşturdu.

TCL’nin kameralara yaklaşımı, yeni akıllı telefonlar piyasaya sürdüğü son zamandan bu yana pek değişmedi. 20 Pro 5G, TCL 10 Plus’ta bulunan 48 megapiksel Sony IMX582 sensörünün yanı sıra 16 megapiksel ultra geniş kamera, 5 megapiksel makro ve derinlik için 2 megapiksel sensör kullanıyor.

Ayrıca, 32 megapiksel ön kamera, sesi aynı anda dört cihaza kadar gönderebilen bir Süper Bluetooth özelliği mevcut. 4.500mAh pil, 20 Pro 5G’yi tüm gün şarjlı halde götürüyor. 20 Pro 5G’ye ek olarak 20L + geliyor. 20L + ‘nın ana kamerası, 64 megapiksel bir sensör kullanıyor. 20L +, Pro modeline benzer 6,67 inç AMOLED ekran kullanıyor. Cihaz Snapdragon 662 yonga setine sahip olacak. Akıllı telefon sektöründe rekabet ciddi. Bu sebeple TCL’nin 2021’de geliştirdiği ivmeyi artırması gerekecek.

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