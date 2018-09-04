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Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,5 büyüklüğünde deprem

DÜNYA HABERLERİ  | 04.09.2018 04:53 | Son Güncelleme

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,5 büyüklüğünde deprem

Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin batısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Kaşgar vilayetinin Feyzivat ilçesinde yakınlarında 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

ÇOK SAYIDA ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ

Depremin ardından bölgede 3 şiddetinde çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. Depremin yerin 8 kilometre altında gerçekleştiği belirtilirken, ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Sincan Uygur Özerk Bölgesi Çin Halk Cumhuriyeti deprem

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