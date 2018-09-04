Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,5 büyüklüğünde deprem

Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin batısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Kaşgar vilayetinin Feyzivat ilçesinde yakınlarında 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

ÇOK SAYIDA ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ

Depremin ardından bölgede 3 şiddetinde çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. Depremin yerin 8 kilometre altında gerçekleştiği belirtilirken, ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

(AA)

