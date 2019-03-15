Uygur Türklerinden Washington'da fotoğraf sergisi

WASHINGTON (AA) - ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Ulusal Basın Binasında, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerini konu alan fotoğraf sergisi açıldı. Uygurlar için Mücadele Hareketi'nin organize ettiği serginin açılışına Amerikalı insan hakları aktivistleri ve medya mensupları katıldı. Uygur Türklerinin Çin tarafından toplama kamplarında tutulmasını ve maruz kaldıkları insan hakları ihlallerini eleştiren sergide, konuya ilişkin fotoğraflar dikkati çekti. Serginin organizatörü Rushan Abbas, AA muhabirine, Çin hükümeti tarafından Uygur Türklerine yapılan insanlık dışı muameleye dikkati çekmek için sergiyi açtıklarını belirterek, "Toplama kamplarında yapılan vahşet sadece oradaki Uygurlulara değil, tüm insanlığa yapılıyor. Bu fotoğrafları da tüm insanların kendilerine yapılanı fark etmesi için sergiliyoruz." diye konuştu. Öz kardeşleri de dahil olmak üzere ailesinden birçok kişinin toplama kamplarına götürüldüğünü kaydeden Abbas, "Çin'in diğer bir politikası da ben ve benim gibi bu vahşeti dile getiren insanların ailelerini tutuklayarak bizleri sindirmeye çalışmasıdır." ifadesini kullandı.

Türkiye'ye de mesajı olduğunu belirten Abbas, "Türkler bizim kan kardeşlerimiz. Tarimiz boyunca ilk defa kendilerinden bir şey istiyoruz. O da bu zamanda yanlarımızda olmaları. Yanımızda olun." dedi. Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ve çok sayıda uluslararası STK, ağır hak ihlallerine maruz kalan en az bir milyon civarında Uygur Türkü olduğunu belirterek, bölgeye gözlemci heyet göndermesi ve gerçekleri ortaya çıkarması için BM İnsan Hakları Konseyine çağrı yapmıştı. - Çin'in yanıtı Çin, uluslararası kamuoyunda "toplama kampları" şeklinde adlandırılan yerlerin "mesleki eğitim merkezi" olduğunu ve buralarda tuttuğu kişileri "aşırıcı fikirlerden arındırarak topluma kazandırmayı" hedeflediğini iddia ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken Çin, şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi. BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise Çin makamları geri çeviriyor.