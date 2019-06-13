Uykusuzluk, depresyon, ağrı ve yaranın ilacı: Lavanta

EDİRNE (AA) - Bezmialem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Merkezi Müdürü ve Aromaterapi Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kartal, aromaterapinin lavantayla başladığını belirterek lavantanın yaralarda, baş ağrısında ve depresyon gibi birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılabilecek aromatik bir bitki olduğunu söyledi.

2. Edirne Lavanta Günleri etkinlikleri kapsamında "Lavantanın Faydaları" konulu panel düzenlendi. Enstitünün Karaağaç'ta bulunan lavanta deneme tarlasında gerçekleşen panelde konuşan Prof. Dr. Murat Kartal, dünya genelinde doğal ve bitkisel ürünlere ilginin arttığını söyledi.

Doğal ve bitkisel ürünlerin sağlıklı yaşama önemli katkılar sunduğunu belirten Prof. Dr. Kartal, "Hastalıkların artmasının sebepleri arasında hem doğal beslenmemek hem de endüstrileşmiş gıdaları yoğun kullanmak var. Sentetik ürünlerin sunduklarını doğada bulmak mümkün. Bizim genetiğimize uygun olan şey doğal ürünlerdir." dedi.

Kartal, aromatik bir bitki olan lavantanın birçok faydası olduğunu ve aromaterapi uygulamalarının lavantayla başladığını ifade etti.