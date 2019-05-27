İSTANBUL (AA) - Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı tarafından Türk Kızılayı iş birliğinde düzenlenen iftar programıyla "Uyum Mahalle Buluşmaları"nın 9.'su İstanbul'da gerçekleştirildi.

Kadıköy İmam Hatip Lisesinde düzenlenen etkinliğe, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Yasir Yılmaz, İl Göç İdaresi Müdürü Recep Batu, Kadıköy Milli Eğitim Müdürü Sadık Arslan, Türk Kızılayı Kadıköy Şubesi Başkanı Habib Kiraz, davetliler ve yabancı konuklar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, ney ve kanun dinletisi ve semazen gösterisi ile devam etti, İlçe Müftüsü Mahmut Çakır tarafından iftar duası edildi.

Gökçe Ok, iftarın ardından yaptığı konuşmada, iftar sofrasında, Suriyeli ve İstanbullu konuklarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü olarak bu ramazanda Türkiye'deki geçici barınma merkezlerinde yaşayan 110 bin kişiyle Türk Kızılayı'nın sofralarında iftar yaptıklarını belirten Ok, mahalle buluşmaları altında da uyum faaliyetleri gerçekleştirdiklerini anlattı.