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Uyumadan önce çorabın içine bir soğan dilimi koymanın bakın nasıl bir faydası var!

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | 18.09.2019 10:40 | Son Güncelleme

Hep yemeklerde kullandığımız soğanı başka şeyler için de kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Bakın ayak içine bir soğan koymak sağlığınızla ilgili hangi problemlere çözüm oluyor?

Uyumadan önce çorabın içine bir soğan dilimi koymanın bakın nasıl bir faydası var!

Tıp bilimine göre ayağımızda tüm vücudumuzla temas halinde olan 7 binden fazla sinir bulunuyor. Bu yüzden çorabınız içine bir soğan dilimi koymak sağlığınız için harikalar yaratabilir.

Soğanı çorabınıza yerleştirdikten sonra, tüm vücudunuzu temizler. Vücudunuzdaki bakterileri ve mikropları emer ve ayaklarınızdaki cilt çok ince olduğundan, iyi bakteri ve kimyasallar kanınızda daha hızlı emilir. Bu şekilde, soğan kanınızı da temizler. Ve tüm bunları siz uyurken yapar.

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Sonbaharın gelmesiyle zaman zaman soğuk, zaman zaman da sıcak havanın etkisi altında kalıyor, değişen hava sıcaklıkları nezle, halsizlik gibi durumların yaşanmasına neden olabiliyor. İşte bu noktada da soğan imdadınıza yetişiyor. Yatmadan önce çorabınıza bir soğan koyun ve soğuk algınlığından daha çabuk kurtulun.

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Soğanlar, şaşırtıcı derecede iyileştirici özellikleri nedeniyle daha kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olur. Soğanın ayrıca mesane enfeksiyonları, kulak ağrıları ve diş ağrıları için de yardımcı olduğu söyleniyor.

AYAK KOKUSUNU DA YOK EDİYOR

Bununla birlikte doğal bir antibiyotik olduğu için, aynı zamanda doğal bir antibakteriyeldir de! Ayağınızın altında kokuya sebep olan bakterileri ve mantar mikroplarını giderir, ayak kokusunu ortadan kaldırır.


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