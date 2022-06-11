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Uyurken dehşeti yaşadı! Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

11.06.2022 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa bir kişi evinin bahçesinde uyurken silahlı saldırıya kurban gitti. Viranşehir ilçesinde meydana gelen olayda, jandarma ekipleri silahlı saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Uyurken dehşeti yaşadı! Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, evinin bahçesinde uyuyan Celal Vatan (40), uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

UYURKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, ilçeye bağlı Elgün Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin bahçesinde uyuyan Celal Vatan, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Celal Vatan'ı kanlar içerisinde gören yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, Celal Vatan'ı Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Celal Vatan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Celal Vatan'ın cansız bedeni, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken, jandarma ekipleri silahlı saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Viranşehir
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