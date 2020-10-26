Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

Samsun’da narkotik polisinin takibi uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A.K.’nın (22) uyuşturucu sattığı bilgisini alarak söz konusu şahsı takibe aldı. Bir kişiye uyuşturucu hap sattığı tespit edilen M.A.K. kovalamaca sonucu yakalandı. M.A.K.’nın uyuşturucu verdiği kişinin yere attığı 5 adet sentetik ecza ele geçirildi. Kovalamaca sonucu yakalanan M.A.K.’nın üzerinde 8 adet, evinde yapılan aramada ise 560 adet sentetik ecza ele geçirildi. M.A.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Polisteki sorgusu tamamlanan M.A.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

